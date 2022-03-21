Oğuzhan Koç Akustik Konseri İzmir'i Büyüledi!

Oğuzhan Koç İzmir ‘de verdiği akustik konserle sevenleriyle buluştu.

İZMİR (İGFA)-

Oğuzhan Koç YouTube ‘da başlattığı büyük ilgi gören akustik serisinin ilk konserini önceki akşam İzmir Arena'da Work n Fest’de verdi. Konser alanını tıklım tıklım dolduran seyirciler ile hep bir ağızdan en sevilen şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç ‘un performansıyla büyük alkış aldığı konserinin biletleri günler öncesinden tükendi.

İzmir Arena'da Work n Fest ‘de Oğuzhan Koç hayranları saatler önce kapıda uzun kuyruklar oluşturdu ve merdivenlerde dahil olmak üzere tüm konser alanını ağzına kadar doldurdu.

Hit olmuş şarkılarının yanı sıra; söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla İzmirli hayranlarına müzik ziyafeti çeken Oğuzhan Koç akustik konserler serisine devam edecek.