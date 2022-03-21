21 Mar 2022 - 11:02- Gündem G: 21 Mar 2022 - 11:03

Oğuzhan Koç Akustik Konseri İzmir'i Büyüledi!

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Oğuzhan Koç İzmir ‘de verdiği akustik konserle sevenleriyle buluştu. İZMİR (İGFA)- İzmir Arena'da Work n Fest ‘de Oğuzhan Koç hayranları saatler önce kapıda uzun kuyruklar oluşturdu ve merdivenlerde dahil olmak üzere tüm konser alanını ağzına kadar doldurdu.
Oğuzhan Koç Akustik Konseri İzmir'i Büyüledi! mask
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Oğuzhan Koç İzmir ‘de verdiği akustik konserle sevenleriyle buluştu.

İZMİR (İGFA)-
Oğuzhan Koç YouTube ‘da başlattığı büyük ilgi gören akustik serisinin ilk konserini önceki akşam İzmir Arena'da Work n Fest’de verdi. Konser alanını tıklım tıklım dolduran seyirciler ile hep bir ağızdan en sevilen şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç ‘un performansıyla büyük alkış aldığı konserinin biletleri günler öncesinden tükendi.

İzmir Arena'da Work n Fest ‘de Oğuzhan Koç hayranları saatler önce kapıda uzun kuyruklar oluşturdu ve merdivenlerde dahil olmak üzere tüm konser alanını ağzına kadar doldurdu.

Hit olmuş şarkılarının yanı sıra; söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla İzmirli hayranlarına müzik ziyafeti çeken Oğuzhan Koç akustik konserler serisine devam edecek.

21 Mar 2022 - 11:02 - Gündem

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