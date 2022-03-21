Oğuzhan Koç Akustik Konseri İzmir'i Büyüledi!

Oğuzhan Koç İzmir ‘de verdiği akustik konserle sevenleriyle buluştu.
İZMİR (İGFA)-
Oğuzhan Koç YouTube ‘da başlattığı büyük ilgi gören akustik serisinin ilk konserini önceki akşam İzmir Arena'da Work n Fest’de verdi. Konser alanını tıklım tıklım dolduran seyirciler ile hep bir ağızdan en sevilen şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç ‘un performansıyla büyük alkış aldığı konserinin biletleri günler öncesinden tükendi.
İzmir Arena'da Work n Fest ‘de Oğuzhan Koç hayranları saatler önce kapıda uzun kuyruklar oluşturdu ve merdivenlerde dahil olmak üzere tüm konser alanını ağzına kadar doldurdu.
Hit olmuş şarkılarının yanı sıra; söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla İzmirli hayranlarına müzik ziyafeti çeken Oğuzhan Koç akustik konserler serisine devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.