Ankara’nın Bilim Fabrikası ‘‘Pursaklar’’

6-8, 9-11, 12-14 yaş gruplarındaki çocuklar, Astronomi&Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyelerinde deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, kişilerin dokunarak ve deneyerek kendi başlarına bu kavramları keşfetmeleri sağlanıyor.
‘‘Bilim Pursaklar Atölyelerimize gelen çocuklarımızın öğrenme istekleri görülmeye değerdi’’
Çocuklarda bilimsel merakı ve farkındalığı artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bilim Pursaklar, ilgi alanına göre randevu alarak bugün yeteneklerini keşfetmeye gelen çocuklarımıza kapılarını açtı.
Makey Makey Atölyesi (6-8 yaş), Uydu Atölyesi (9-11 yaş), Pi Atölyesi (9-11 yaş), Yatırım Atölyesi (12-14 yaş), Kemiklerim Atölyesine (6-8 yaş) gelen çocuklarımızın öğrenme istekleri görülmeye değerdi. 6-14 yaş grubundaki çocuklarımızın bilime ve teknolojiye ilgilerini artırmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.