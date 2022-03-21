21 Mar 2022 - 11:34- Belediyeler G: 21 Mar 2022 - 11:35

Çankaya' da Afet Eğitimi!

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Çankaya Kent Konseyi, "SEN DE GÖNÜLLÜ OL, AFETLERE KARŞI HAZIR OL" Çankayalılara temel afet, arama kurtarma, tahliye ve ilk yardım eğitimleri düzenliyor.
Çankaya' da Afet Eğitimi! mask
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Çankaya Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle temel afet, arama kurtarma, tahliye ve ilk yardım eğitimleri düzenliyor. 26, 27 Mart ve 10 Nisan'da üç farklı Çankaya Evinde düzenlenecek ücretsiz eğitimlerle Çankayalılar, afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğrenecek.

Uzman eğitmenler tarafından verilen afet farkındalık kursunun ardından katılımcılar "Afet Gönüllüsü" eğitim sertifikası alabilecek.

HAZIRLIKLI OL!

Afet öncesinde doğru önlemlerin (eşya sabitleme, bina tedbirleri, deprem çantası, hayat üçgeni) ve afet sonrasında doğru müdahalenin (arama kurtarma, iletişim, organizasyon) işlendiği eğitimler 18-60 yaş arası tüm Çankayalılara açık...  

Eğitimlerin verildiği Çankaya Evleri ve kurs saatleri ise şöyle:  

Bayraktar Çankaya Evi  

26 Mart 2022 Cumartesi Saat 12.00/16.00

Hasan Ali Yücel Çankaya Evi (Karakusunlar) 

27 Mart 2022 Pazar Saat 12.00/16.00  Çayyolu Semt Meclisi  

10 Nisan 2022 Pazar Saat 13.00/17.00

21 Mar 2022 - 11:34 - Belediyeler

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