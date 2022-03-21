Kadın Girişimciler En Çok ABD'ye İhracat Yapıyor!

Lojistik sektöründe küresel lider UPS (NYSE:UPS), Türkiye genelinde düzenlenen ve işletme sahibi kadınların ihracat becerilerini geliştirmelerini desteklemek üzere yürütülen Kadın İhracatçı Programı (KİP) ile kadın girişimcileri dünyanın dört bir yanına taşıyor.

UPS, kadın girişimcilerin tedarik zinciri süreçleri, gümrük düzenlemeleri, dijitalleşme ve uluslararası ticaret fırsatlarına erişim gibi ihracat yaparken karşılaşılabilen zorlukları aşmalarına destek oluyor.

Kadın ihracatçıları engelleyen bariyerleri tespit ederek onların küresel pazarlara erişimini artırmaya odaklanan program sayesinde kadın girişimciler; Kuzey Amerika, Avrupa, Uzak Doğu, Avustralya, Afrika, Orta Doğu bölgelerinde bulunan 70’e yakın ülkeye ulaşarak ihracat yapıyor. En fazla ihracat yaptıkları ülke ABD, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere, Kanada, Almanya ve Avustralya izliyor.

Kadınların yalnızca yüzde 17’si fırsatlara erişebiliyor

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "Türkiye'deki kadınların yalnızca yüzde 17'sinin, gelişmekte olan girişimleri için çeşitli fırsatlara erişimi bulunuyor. Bu oran, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) ortalama oranlarının oldukça altında.

Araştırmalara göre kadın girişimciler ihracat yaptığında, işletmeleri daha üretken oluyor, daha çok çalışan istihdam ediyor ve daha çok satış yapıyor. Kadın girişimciler içinde bulundukları toplulukları da geliştiriyor. Buna rağmen, işletme sahibi kadınların yalnızca yüzde 15’i ihracat yapıyor.

Birçok kadın, ticari girişimler oluşturmak için gereken kaynağa, bilgiye ve desteğe sahip değil. Kadın girişimler, hem küresel anlamda hem de ülkemizde yeteri kadar ortaya çıkaramadığımız çok büyük bir potansiyel. Ancak kadınların üretim ve hayal gücü ile ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya çıkartabiliriz.

Hayata geçirdiğimiz Kadın İhracatçı Programı ile daha fazla sayıdaki kadın girişimcinin, sınır ötesi işler yapabilmesi, ekonomik büyümeyi hızlandırması, piyasada yeni işler yaratması ve çok daha fazlası mümkün hale geliyor.” dedi.

7 bin 500 kadın girişimciye ulaşıldı

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğinde gerçekleştirilen Kadın İhracatçı Programı kapsamında, kadınlara yeni pazarlara ulaşma, girişimcilik, tedarik zinciri yönetimi gibi eğitimler verilirken; mentörlük, öğrenme ve bilgi paylaşımı için destekleyici ağ yaratma; ihracatta en iyi uygulamalar, ticaret politikaları ve yeni pazar fırsatları konulu e-öğrenme ve atölye çalışmaları gibi fırsatlar da sunuluyor.

2019 yılından bu yana devam eden program kapsamında şu ana kadar 7 bin 500 kadına ulaşıldı. Program ayrıca, Amerikan Şirketleri Derneği Türkiye tarafından Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ödülüne layık görüldü.