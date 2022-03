Belediyenin "Artı Bir" Personeli

13 yıldır görevinin başında olan Mustafa, “İlçeme katkı verecek bir iş yapıyorum. İşimi severek yaptığım için beni zorlayan hiçbir şey olmuyor” diyor. Down sendromlu 36 yaşındaki Mustafa Özer, 13 yıldır Kahramankazan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün evrak biriminde çalışıyor.

Özer, tecrübesiyle bir yandan mesai arkadaşlarına destek olurken bir yandan da kendi ayaklarının üzerinde durabilmenin gururunu yaşıyor. İş arkadaşlarının “çalışkan, azimli ve disiplinli” olarak tanımladığı Mustafa, başarısının sırrını ise, “İşimi severek yapıyorum. Evde oturmaktansa hem kendime hem de belediyeme katkı sağlamak bana gurur veriyor.

İlçeme katkı verecek bir iş yapıyorum. İşimi severek yaptığım için beni zorlayan hiçbir şey olmuyor” sözleriyle özetliyor. İş arkadaşları ayrıca Mustafa için, “Matematiği iyi olduğu için bize yardımcı oluyor. El yazısı çok güzel. Yazı işlerini Mustafa üstleniyor. Hafızası da çok kuvvetli. Defter doldururken atladığı ve unuttuğu bir nokta olmuyor. Ekibimiz onunla artı bir daha güçlü” diyor.

Sergen Yalçın’la tanışmak istiyor

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Mustafa, en büyük tutkusunun Beşiktaş olduğunu söylüyor. Mustafa, geçtiğimiz yıl Beşiktaş’ın Süper Lig Şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Teknik Direktör Sergen Yalçın’la tanışmanın hayalini kuruyor.

Engel değil farklılık

Down sendromunun genel yanlış yargının aksine bir hastalık değil, genetik farklılık olduğunu ifade eden Mustafa, “Vücudumuzda olması gereken kromozom sayısı 46 iken bu sayı bizlerde ise 47. Bu farklılığın nedeni de iki adet olması gereken 21. Kromozomdan bizlerde 3 adet bulunması” sözleriyle down sendromu için toplumun tüm kesimlerinin doğru bilgilenmesi gerektiğini söylüyor.

Çalışkanlığı ve azmiyle engellerin nasıl aşılabileceğini ortaya koyarken, down sendromlu bireylerin toplumun vazgeçilmez birer parçası olduğunu kanıtlayan Mustafa, “Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 21 Mart’ta kutlanan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutluyorum” diyor.