Türk Dünyası Nevruz'da Etimesgut'ta Buluştu...

Nevruz kutlamaları, Türk tarihinin heykel, resim ve rölyeflerle anlatıldığı Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda gerçekleşti. Programa Belediye Başkanı Demirel, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Kırgizistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, 15 Ülkeden, 16 solist, 25 sanat topluluğu katıldı.

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a Türk cumhuriyetlerinin buluştuğu nevruzda halk dansları gösterileri beğeni topladı. Müzedeki Ergenekon Destanı'nın panoramik resmi önünde düzenlenen dans gösterisi ve okunan şarkılar alkışlarla büyük alkış aldı.

Programda konuşan Başkan Demirel, Nevruz'un, ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu ifade ederek, "Tarihimiz şanlıdır, tarihimiz muhteşemdir, insanımız ve geçmişimiz güzeldir ve bizi biz yapan çok güzel değerlerimiz var. Bunlardan birisi de Nevruz Bayramımızdır. Nevruz, Türk bayramıdır, Türk şenliğidir, Türk toyudur. Türk dünyamızla bayramımızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk'ün bayramını Türk dünyasında başka örneği bulunmayan Türk Tarihi Müzemizde kutlamak da ayrı güzellik. Bu güzelliği sizimle yaşayan herkese teşekkür ederim " diye konuştu.

Kapalı müze alanındaki kutlamalar 17 Türk Devleti kurucularının at üzerinde heykellerinin yer aldığı alanda devam etti. Bu alanda Başkan Demirel, Kaseinov ve büyük elçiler tarafından nevruz ateşi yakıldı. Demirel ve diğer katılımcılar nevruz ateşinden atladılar. Nevruz'un geleneklerinden örs üzerinde demir dövme etkinliği de yer aldı.

20 Mart Pazar günü saat 14.00'da başlayacak etkinlikler kapsamında Türk kültür ve sanatı da sergilenecek. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın yanı sıra (TÜRKSOY), Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Büyükelçilikleri'nin de katılım sağlayacağı programda Türk dünyasının dans ve gösterileri sunulacak, geleneksel lezzetleri tadılacak.

16 Türk Devleti kurucularının at üzerinde heykellerinin yer aldığı meydanda Nevruz Ateşi yakılacak. Ergenekon Destanı panoramik resmi önünde demir dövülecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Nevruz'un Türk'ün bahar bayramı olduğunu belirterek, "Bayramımızı Türk Tarih Müzemizde, Türk dünyasıyla hep birlikte kutlayacağız.

Şanlı tarihimizi anlattığımız bir mekanda baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin sembolü nevruz bayramımızda kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Nevruz ateşini birlikte yakıp, demir döveceğiz, gelenek ve göreneklerimizi bir kez daha yaşatacağız. Bu güzel ve anlamlı etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Türkmenistan ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçileri "Nevruz Bayramı" etkinliğine katıldı.

Türkmenistan ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçileri "Nevruz Bayramı" etkinliğine katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Etimesgut Belediyesinin katkılarıyla Türk Tarih Müzesi'nde düzenlenen program, katılımcı ülkelerin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, programda yaptığı konuşmada, nevruzun baharla birlikte canlanmaya başlayan sevgiyi ve kardeşliği simgelediğini söyledi.

Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak için 1993'ten beri yaklaşık 30 ülkede 150'den fazla konser düzenlediklerini belirten Kaseinov, Türk milletleri olarak nevruzla birlik ve beraberliğin pekişeceği inancını taşıdıklarını dile getirdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de Türkiye'nin Türk coğrafyasındaki devletler ve Türk toplulukları ile yıllardır verimli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Nevruzun, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının kutlandığı gün olduğunu ifade eden Demirel, "Tarihimiz şanlıdır, tarihimiz muhteşemdir, insanımız ve geçmişimiz güzeldir ve bizi biz yapan çok güzel değerlerimiz var. Bunlardan birisi de Nevruz Bayramımızdır. Nevruz, Türk bayramıdır, Türk şenliğidir, Türk toyudur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Cumhuriyetlerinden programa katılan 15 ülkeden solistler ülkelerine ait şarkılar söyledi, sanat topluluğu da yerel danslar sahneledi.

Dans gösterisinin ardından, 16 Türk devletinin kurucularının heykellerinin yer aldığı Türk Tarih Müzesi meydanında Belediye Başkanı Demirel, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Kırgizistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev nevruz ateşi yaktı, çekiç ile örs dövdü.

Türk Tarih Müzesi'ndeki 16 Türk Devleti kurucularının at üzerinde heykellerinin yer aldığı meydanda etkinlikler yapılacak. Türk Cumhuriyetleri ve 15 Ülkeden, 16 Solist, 25 Sanat Topluluğunun oluşturduğu 350 Kişilik Dev Kadro konser verecek, dans gösterileri sergilenecek. Nevruz Ateşi yakılacak. Ergenekon Destanı panoramik resmi önünde demir dövülecek.