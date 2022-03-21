21 Mar 2022 - 13:26- Belediyeler G: 21 Mar 2022 - 13:31

Aşık Veysel'i Dostları Hatırladı!

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Müzenin konferans salonunda düzenlenen programda Aşık Veysel'in türkülerini başarılı yorumlayan sanatçılardan Cengiz Özkan büyük ozanın türkülerini seslendirdi. Katılımcılar türkülere hep bir ağızdan eşlik ettiler.
Aşık Veysel'i Dostları Hatırladı! mask
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Büyük usta halk ozanı Aşık Veysel vefatının 49. yıldönümünde heykelinin yer aldığı Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda anıldı. "Dostlar Seni Hatırladı" adlı anma programına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Aşık Veysel'in torunu Nazander Şatıroğlu ve çok sayıda türkü sever katıldı.

DOSTLARI BÜYÜK USTAYI UNUTMADI

Müzenin konferans salonunda düzenlenen programda Aşık Veysel'in türkülerini başarılı yorumlayan sanatçılardan Cengiz Özkan büyük ozanın türkülerini seslendirdi. Katılımcılar türkülere hep bir ağızdan eşlik ettiler.

TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Demirel yaptığı konuşmada Türk Tarih Müzesi'nde Türk tarihini tüm yönleriyle anlattıklarını ifade ederek, "Bizim tarihimizde yalnız savaşlar kahramanlıklar yok.

Kültür var, sanat var, şarkı var türkü var. Müzemizde herkesi kucaklayan unutulmaz türkülere imza atmış halk ozanımız Aşık Veysel'in de heykelini yaptık. Yanına bozkırın tezenesi Neşet Ertaş ve Barış Manço'nun heykellerini koyduk. Vefatının 49. yılında halk ozanımız Aşık Veysel'i rahmetle anıyorum" dedi.

Nazander Şatıroğlu da Aşık Veysel'in heykeli ve anma programı için Başkan Demirel'e teşekkür etti.

21 Mar 2022 - 13:26 - Belediyeler

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