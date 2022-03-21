Erdoğan'dan 'Dijital' Çağrı

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Nevruz kelimesinin yeni gün anlamına da geldiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital teknolojilerin nevruzu, dijital teknolojilerin yeni bir safhası denilenebilecek web 3.0 ve onunla bağlantılı en popüler mecra olan metavese hakkında konuşmak, tartışmak, tespit ve tekliflerimizi paylaşmak üzere bir arada olduklarını söyledi.

Siyasette bir ilk olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Kendi kuşağıma mensup insanlar için söylüyorum dedelerimizden babalarımıza, babalarımızdan bize, bizden evlatlarımıza, evlatlarımızdan torunlarımıza kadar geçen beş nesilde dünyanın yaşadığı değişim çok büyüktür.

Dedelerimizin hayat biçimle çok büyük farklarla 10 asır önceki ataları ile neredeyse aynıydı. Babalarımız giyim kuşamdan sanayi devrimiyle ortaya çıkan kimi araçları kullanmaya, elektrik, televizyon, telefon gibi kimi imkanlarla tanışmaya varan gelişmelerle modern dünyaya adım atmışlardı.

Biz ise tarlada sabandan elektronik donanımlı traktörlere, evde siyah beyaz tüplü televizyondan internetin sunduğu sınırsız medya alternatiflerine, iş hayatında mal takasından dijital pazarlamaya, günlük hayatta ıslıkla seslemeden sosyal medya emojilerine geçişe uzanan baş döndürücü bir devrime bizzat şahitlik ettik" dedi.

Metaverse ve benzeri mecralar belki torunlarımızı da aşıp onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz birer parçası olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz başlangıç aşamasında bir teknoloji olan metaverse konulu böyle bir toplantı yapıyor olmamazın sebebini de açıkladı.

"Teknolojinin alt yapı hazırlığı ne kadar yüksek maliyetli bir faaliyet alanıysa içerik üretimi de işin aynı derece stratejik, kritik, hayati bir yönüdür" diyen Erdoğan, "Biz teknolojinin alt yapısını üretmenin yanında önce kendimizin ardından etki alanımızın nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini platformlar kurulmasını sağlamak istiyoruz.

Asıl hedefimiz ise bu üretimi kendi medeniyet birikimimizin kendi kültürümüzün, kendi değerlerimizin üzerinde inşa etmektir. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor.

Evlatlarımızı envayi çeşit kötü alışkanlıklara sürükleyecek kimi mecrayı, nice tuzağı, nice batağı bir kenara bırakıyorum. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir" diye konuştu.

Erdoğan, önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan etti. "Akıncıları, İHA'ları, SİHA'ları eğer yapamıyorsanız her an köle olmaya alışmalısınız" diyen Erdoğan, Türkiye'yi dijital üretimde öne çıkaracak çalışmalara, dijital kültürün oluşmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.