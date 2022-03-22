Dünya Marmaris'teki 'Bisiklet Kampı'nda Buluşacak!

AJANS CANKA-
Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Otelinde düzenlenecek organizasyona; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği ve Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda, 200’ü aşkın başvuru geldi.
Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, İngiltere, İsveç, Belçika, İran, Hollanda, Norveç ve Afganistan gibi farklı coğrafyalardan bisikletçilerin katıldığı etkinlikte, Türkiye’den de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Muğla, Antalya, Balıkesir, Ordu, Denizli, Konya, Yalova ve Zonguldak’tan bisikletçiler gelecek.
Çam ağaçları arasında ve Ege'nin muhteşem havasında, bisiklet tutkunu insanlarla bir arada bu heyecan verici deneyimi yaşamak isteyen sporseverler için en iyi seçeneklerden biri olarak ön plana çıkan BoostCamp’e bu yıl; Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da destek veriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.