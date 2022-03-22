Dünya Marmaris'teki 'Bisiklet Kampı'nda Buluşacak!

AJANS CANKA-

Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Otelinde düzenlenecek organizasyona; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği ve Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda, 200’ü aşkın başvuru geldi.

Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, İngiltere, İsveç, Belçika, İran, Hollanda, Norveç ve Afganistan gibi farklı coğrafyalardan bisikletçilerin katıldığı etkinlikte, Türkiye’den de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Muğla, Antalya, Balıkesir, Ordu, Denizli, Konya, Yalova ve Zonguldak’tan bisikletçiler gelecek.

Çam ağaçları arasında ve Ege'nin muhteşem havasında, bisiklet tutkunu insanlarla bir arada bu heyecan verici deneyimi yaşamak isteyen sporseverler için en iyi seçeneklerden biri olarak ön plana çıkan BoostCamp’e bu yıl; Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da destek veriyor.