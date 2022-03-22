22 Mar 2022 - 09:47- Belediyeler G: 22 Mar 2022 - 09:49

“İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli”

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Mamak Belediyesi, SOHMER ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü “İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli“ başlığı altında bir sosyal sorumluluk projesinde buluşuyor. 

“İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli” mask
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“İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli“ projesinin amacı sosyal hayata nasıl fayda sağladıkları hakkında bilgi sahibi olunmayan ve işlevsellikleri fark edilmemiş meslekleri topluma tanıtabilmek ve aynı zamanda gelişme ve öğrenme çağındaki ilkokul öğrencilerine de tanıtarak gelecek nesillere bu bilinci aktarabilmek. 

Proje kapsamında ‘Meslekleri Tanıyor Muyuz?’ resim yarışması düzenlenecek ve  yapılacak yarışmayla toplum tarafından az bilinen, tanınmayan meslekler gün yüzüne çıkacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 3 Nisan. Ödüllü resim yarışmasının sonuçları 7 Nisan’da açıklanacak. Mamak Belediyesi, SOHMER ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye ise bluetooth kulaklık hediye edilecek. 

Farkındalık kazanacaklar

Çocukların kendi kültürlerinin ve yaşadıkları toplumun farkında olma yeterliliğinin eğitim kurum ve kuruluşları tarafından kazandırılmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlenen yarışma ile hem çocuklarımızın bu mesleklere bakış açısı hem de onlara farkındalık kazandırmış olacağız.

Böylelikle çocuklarımız, her bir mesleğin toplumumuza çeşitli yönlerden katkılarının olduğunun farkına varacak ve kariyer planlarını buna göre şekillendirebilecek” dedi.

 

22 Mar 2022 - 09:47 - Belediyeler

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