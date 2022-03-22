22 Mar 2022 - 09:51- Belediyeler G: 22 Mar 2022 - 09:52

Orta Çağ Biliminin Kurucusu; 'Büyük Üstad' İbn Sina

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Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilecek programda  bu ay modern Orta Çağ biliminin kurucusu  büyük üstad  İbn Sina  ele alınacak.
Orta Çağ Biliminin Kurucusu; 'Büyük Üstad' İbn Sina mask
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Mamak Belediyesi, her ay farklı konu, konuk, şiir ve musiki eşliğinde düzenlediği Gönül Şehrimizi İmar Edenler programı ile vatandaşları Türk toplumunu ve dünyayı etkileyen önemli isimleri ile buluşturmaya devam ediyor. 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yaşar Aydemir üstlendiği programın konuğu ise Doç. Dr. İbrahim Halit Üçer olacak. 25 Mart Cuma günü Saat:19.00’da gerçekleşecek olan Gönül Şehrimizi İmar Edenler programı, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak verilecek.

Hekimlerin Önderi Gönül Şehrimizi İmar Edenler programı ile günümüze ışık tutan isimlerle vatandaşları bir araya getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu ay ise Doç. Dr. İbrahim Halit Üçer hocamızın anlatımıyla hekimlerin önderi olarak bilinen ve 'Büyük Üstad' İbn Sina ele alınacak.

Tıp alanında yedi asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı ile tüm dünyanın tanıdığı ünlü bilim insanı hakkında merak edilenlerin gün yüzüne çıkacağı programımıza tüm hemşerilerimizi bekliyorum" dedi.

22 Mar 2022 - 09:51 - Belediyeler

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