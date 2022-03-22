Türk Teknoloji Firması Dubai'ye Damga Vuracak!

Ortadoğu’nun en büyük eğlence fuarlarından Dubai DEAL 2022’ye (Dubai Entertaintment Amusement and Leusure Exhibition) sayılı günler kaldı. İleri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı günümüzde tamamen yerli imkânlarla dünya markası olma yolunda ilerleyen DOF Robotics firması, Ortadoğu pazarında da lider olma hedefiyle fuarda yer alacağını açıkladı.

Ortadoğu'da eğlence endüstrisindeki en son yeniliklerin ve ürünlerin sunulduğu ünlü ticaret etkinliklerinden Dubai DEAL, 2022, (Dubai Entertaintment Amusement and Leusure Exhibition) 28-30 Mart 2022 tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açacak. Eğlence endüstrisinin nabzının atacağı fuara dünya genelinden çok sayıda marka da katılım sağlayacak.

Tamamen yerli imkânlarla ileri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları geliştiren, Türkiye’nin ve dünyanın önde genelen teknoloji firmalarından DOF Robotics de Ortadoğu pazarında lider olmak amacı doğrultusunda fuarda yer alacağını açıkladı. DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Dubai’de gerçekleştirilecek fuarın önemini ve eğlence endüstrisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

“METAVERSE TEKNOLOJİSİNİ 10 YILDIR ÜRÜNLERİMİZDE KULLANIYORUZ”

Son 10 yılda dünya çapında 350’den fazla lokasyona ürünlerini ihraç eden, yüksek teknoloji ürünü sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları üreterek amusement sektöründe devrim yaratmayı hedefleyen DOF Robotics, fuarda yeni kontaklar kurup adını tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Eğlence sektöründeki son yenilikleri ve metaverse kavramına değinen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Metaverse kavramı günümüzde çok popüler hale gelen bir kavram ve yeni uygulama alanlarıyla karşımıza çıkıyor. Ancak biz metaverse teknolojisini yaklaşık 10 yıldır ürünlerimizde kullanarak dünyanın dört bir yanındaki eğlence parklarına ihraç ediyoruz. Metaverse teknolojimiz sayesinde oluşturduğumuz simülasyonlarla kullanıcılara farklı deneyimler yaşatıyoruz.” dedi.

“YAZILIMINIZ SİZE AİT DEĞİLSE BAĞIMSIZ OLAMAZSINIZ”

2006 yılında kurulan DOF Robotics’in rakipleri karşısındaki başarısının özgün tasarımı ve yazılımının yerli imkânlarla oluşturulmasından kaynaklandığını belirten Mercan, “Çalışmalarımıza yüzde 100 yerli tasarım ve yazılım ile başladık. İlerleyen süreçte ise ürünlerimizi üretmeye başladık. Yazılım ve tasarım her şeydir.

Ürünleri üretmek amacıyla gereken parçaları ikincil kaynaklardan temin etmek mümkün. Ancak eğer özgün bir yazılıma sahip değilseniz ürünlerinizi ve markanızı ileri götürecek, rakiplerden farklılaşacak bir yapıya ulaşamazsınız. Yazılımınız size ait değilse tam anlamıyla bağımsız olamazsınız.” ifadelerini kullandı.

“İLERİYE YÖNELİK YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Mertcan, “Robot teknolojilerinde öncü olmak amacıyla ileriye yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kurumumuzun faaliyet alanlarını genişletebileceğimiz her alanda tasarımlar oluşturmaya özen gösteriyoruz. İlerleyen süreçte DOF Robotics otonom araçlar, servis ve hizmet robotları, lojistik ve depolama gibi çok geniş bir hizmet ağında kullanılabilecek.” şeklinde konuştu.

“ORTADOĞU’NUN EN ÖNEMLİ FUARI”

Bugüne kadar ürettikleri simülatör ve oyunlarla Marvel, Feld Entertaiment gibi dünyaca ünlü markalarla iş birliği yaptıklarını belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Dubai’e düzenlenecek fuarla ilgili ise, “Bu Ortadoğu’nun en önemli fuarı. Hem mevcut pazar için hem de Ortadoğu’da daha geniş pazar payına sahip olmak bizim için çok önemli.

Biz ülkemizi bu alanda dünyada temsil etmek amacıyla yola çıktık. Dolayısıyla bu fuar aracılığıyla yeni kontaklar kurup yeni fırsatlar yaratmayı ve satış hedeflerimizi artırmayı planlıyoruz. Bu alanda lider olmak amacıyla da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Mertcan, Ortadoğu’da birçok ürünlerinin hali hazırda bulunduğunu ve META Bike gibi kullanıcılara spor yaparken aynı zamanda eğlenme ve sosyalleşme imkânı sunan bir proje üzerine de çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

ABD DIŞINDAKİ EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARDAN BİRİ KONUMUNDA

Zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri dışındaki endüstri için en büyük organizasyonlardan biri konumuna gelen Dubai DEAL 2022’ye katılan ziyaretçiler birçok yenilikçi ürünü ve teknolojiyi deneyimlemeye imkânına kavuşacak. Ziyaretçiler ayrıca, gösteri ile eş zamanlı yürütülen bilgilendirici seminer ve konferanslara da katılma fırsatı yakalayabilecek.