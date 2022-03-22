Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde +1 Farkındalığı!

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, açılışının ardından en güzel etkinliklerinden birini 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde gerçekleştirdi.

Duyu bütünleme, mum ve sabun, müzik, resim, yemek, takı atölyelerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları konuklarla paylaşan çocuklar, ilk günden bu yana olan gelişimlerini sergilediler.

Çocuklarla bire bir çalışma yapan uzmanlar adına konuşan genç eğitmen, Down sendromlu bireylerin +1 kromozomunun önlerinde engel olarak durmasının önüne geçmek için mücadele verdiklerini belirterek verilen desteklerin daha da artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireyleri desteklemek ve bağımsızlaştırmak için çalışmalarına destek olan herkese teşekkür eden uzmanlar, davetlilerin yakasına “+1” rozetleri taktılar.