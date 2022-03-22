22 Mar 2022 - 10:16- Belediyeler G: 22 Mar 2022 - 10:17

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde +1 Farkındalığı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Duyu bütünleme, mum ve sabun, müzik, resim, yemek, takı atölyelerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları konuklarla paylaşan çocuklar, ilk günden bu yana olan gelişimlerini sergilediler.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde +1 Farkındalığı! mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, açılışının ardından en güzel etkinliklerinden birini 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde gerçekleştirdi.   

Duyu bütünleme, mum ve sabun, müzik, resim, yemek, takı atölyelerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları konuklarla paylaşan çocuklar, ilk günden bu yana olan gelişimlerini sergilediler. 

Çocuklarla bire bir çalışma yapan uzmanlar adına konuşan genç eğitmen, Down sendromlu bireylerin  +1 kromozomunun önlerinde engel olarak durmasının önüne geçmek için  mücadele verdiklerini belirterek verilen desteklerin daha da artırılması gerektiğine vurgu yaptı. 

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireyleri desteklemek ve bağımsızlaştırmak için çalışmalarına destek olan herkese teşekkür eden uzmanlar, davetlilerin yakasına “+1” rozetleri taktılar.  

22 Mar 2022 - 10:16 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Orta Çağ Biliminin Kurucusu; 'Büyük Üstad' İbn Sina mask
Orta Çağ Biliminin Kurucusu; 'Büyük Üstad' İbn Sina
“İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli” mask
“İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli”
Aşık Veysel'i Dostları Hatırladı! mask
Aşık Veysel'i Dostları Hatırladı!
Belediyenin "Artı Bir" Personeli mask
Belediyenin "Artı Bir" Personeli
Türk Dünyası Nevruz'da Etimesgut'ta Buluştu... mask
Türk Dünyası Nevruz'da Etimesgut'ta Buluştu...
Çankaya' da Afet Eğitimi! mask
Çankaya' da Afet Eğitimi!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status