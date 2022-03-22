Çankayalılara "Trafik Ana" Projesi Eğitimi...

Çankaya Belediyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çankaya Evlerinde kurslara katılan kursiyerlere Trafik Ana Projesi başlığında trafik eğitimi verildi.

Çocukların gelişiminde büyük öneme sahip olan ebeveynlerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını artırıp gelecekte trafiğe çıkacak nesillerin bilinçlenmesine katkı sunan eğitimde, Trafik Güvenliği Eğitmeni Polis Memuru Fikret Gündüz uygulamalı olarak trafik güvenliğini anlattı.

Çankaya Belediyesinin tüm Çankaya Evlerinde gerçekleşecek eğitimlerde, trafik güvenliğinin önemi vurgulanırken çocukların kullandığı okul servis araçları ile toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuğun püf noktaları aktarıldı.

Sokaklarda güvenli yürüme ve güvenli geçiş yerlerini anlatan polis memuru Fikret Gündüz, emniyet kemerinin hayati öneminden bahsederek emniyet kemerinin en ucuz hayat sigortası olduğunu belirtti. Eğitimin sonunda katılımcılara trafik bilgilerini ölçmek amacıyla test ile anket çalışması yapıldı.

Çankayalıların katılabileceği “Trafik Ana Eğitim Projesi" tarih, saat ve Çankaya Evleri ise şöyle:

23 Mart Çarşamba - 10.30-12.30 / Hasan Ali Yücel (Çiğdem) Çankaya Evi

28 Mart Pazartesi - 10.30-12.30 / Mimar Sinan Çankaya Evi

30 Mart Çarşamba - 10.30-12.30 / Mutlukent Çankaya Evi

1 Nisan Cuma - 10.30-12.30 / Bademlidere Çankaya Evi

5 Nisan Salı - 10.30-12.30 / Mürsel Uluç Çankaya Evi

6 Nisan Çarşamba - 10.30-12.30 / Ayrancı Çankaya Evi

8 Nisan Cuma - 10.30-12.30 / Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi

11 Nisan Pazartesi - 10.30-12.30 / Beysukent Çankaya Evi

13 Nisan Çarşamba - 10.30-12.30 / Sokullu Çankaya Evi

19 Nisan Salı - 10.30-12.30 / Yüzüncüyıl Çankaya Evi