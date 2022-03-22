22 Mar 2022 - 10:19- Belediyeler G: 22 Mar 2022 - 10:20

Çankayalılara "Trafik Ana" Projesi Eğitimi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen Trafik Ana Projesi, Esat Çankaya Evinde gerçekleşti. 
Çankayalılara "Trafik Ana" Projesi Eğitimi... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çankaya Evlerinde kurslara katılan kursiyerlere Trafik Ana Projesi başlığında trafik eğitimi verildi.

Çocukların gelişiminde büyük öneme sahip olan ebeveynlerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını artırıp gelecekte trafiğe çıkacak nesillerin bilinçlenmesine katkı sunan eğitimde, Trafik Güvenliği Eğitmeni Polis Memuru Fikret Gündüz uygulamalı olarak trafik güvenliğini anlattı. 

Çankaya Belediyesinin tüm Çankaya Evlerinde gerçekleşecek eğitimlerde, trafik güvenliğinin önemi vurgulanırken çocukların kullandığı okul servis araçları ile toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuğun püf noktaları aktarıldı. 

Sokaklarda güvenli yürüme ve güvenli geçiş yerlerini anlatan polis memuru Fikret Gündüz, emniyet kemerinin hayati öneminden bahsederek emniyet kemerinin en ucuz hayat sigortası olduğunu belirtti. Eğitimin sonunda katılımcılara trafik bilgilerini ölçmek amacıyla test ile anket çalışması yapıldı.  

Çankayalıların katılabileceği “Trafik Ana Eğitim Projesi" tarih, saat ve Çankaya Evleri ise şöyle:  

23 Mart Çarşamba - 10.30-12.30 / Hasan Ali Yücel (Çiğdem) Çankaya Evi  

28 Mart Pazartesi - 10.30-12.30 / Mimar Sinan Çankaya Evi  

30 Mart Çarşamba - 10.30-12.30 / Mutlukent Çankaya Evi  

1 Nisan Cuma - 10.30-12.30 / Bademlidere Çankaya Evi  

5 Nisan Salı - 10.30-12.30 / Mürsel Uluç Çankaya Evi  

6 Nisan Çarşamba - 10.30-12.30 / Ayrancı Çankaya Evi  

8 Nisan Cuma - 10.30-12.30 / Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi  

11 Nisan Pazartesi - 10.30-12.30 / Beysukent Çankaya Evi  

13 Nisan Çarşamba - 10.30-12.30 / Sokullu Çankaya Evi  

19 Nisan Salı - 10.30-12.30 / Yüzüncüyıl Çankaya Evi  

22 Mar 2022 - 10:19 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankayalılara Trafik Ana Projesi Eğitimi... mask
Çankayalılara Trafik Ana Projesi Eğitimi...
Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde +1 Farkındalığı! mask
Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde +1 Farkındalığı!
Orta Çağ Biliminin Kurucusu; 'Büyük Üstad' İbn Sina mask
Orta Çağ Biliminin Kurucusu; 'Büyük Üstad' İbn Sina
“İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli” mask
“İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli”
Aşık Veysel'i Dostları Hatırladı! mask
Aşık Veysel'i Dostları Hatırladı!
Belediyenin "Artı Bir" Personeli mask
Belediyenin "Artı Bir" Personeli
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status