22 Mar 2022 - 10:58- Belediyeler G: 22 Mar 2022 - 10:59

Pursaklar Belediyesi 1 Gün Değil Her Gün Farkında!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi, Dünya Down Sendromu Farkındalık günü nedeniyle üyelerine özel çeşitli etkinlikler düzenledi.

Pursaklar Belediyesi 1 Gün Değil Her Gün Farkında! mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesini artırmak için önemli çalışmalara imza atan Pursaklar Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Engeliler Sosyal Tesisindeki üyelere özel bir etkinlik düzenledi.

Down sendromlu çocuklar öğretmenleriyle birlikte, günün anısına  renkli görüntülere sahne olan çeşitli etkinliklerle, müzik eşliğinde dans edip gönüllerince eğlenirken keyifli dakikalar yaşadı. 

‘‘Down sendromlu kardeşlerimizin farkındayız ve her zaman yanlarındayız’’

Down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: ‘‘Down sendromu bir hastalık değil fazladan bir kromozomun getirdiği farklılıktır. Onlar için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye her zaman hazırız.

Onların farkındayız ve her zaman yanlarındayız. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle yürekleri sevgi dolu kardeşlerimizi bu özel ve anlamlı gününü kutluyorum’’ dedi.

22 Mar 2022 - 10:58 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankayalılara "Trafik Ana" Projesi Eğitimi... mask
Çankayalılara "Trafik Ana" Projesi Eğitimi...
Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde +1 Farkındalığı! mask
Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde +1 Farkındalığı!
Orta Çağ Biliminin Kurucusu; 'Büyük Üstad' İbn Sina mask
Orta Çağ Biliminin Kurucusu; 'Büyük Üstad' İbn Sina
“İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli” mask
“İşimiz Alın Teri Her İş Kıymetli”
Aşık Veysel'i Dostları Hatırladı! mask
Aşık Veysel'i Dostları Hatırladı!
Belediyenin "Artı Bir" Personeli mask
Belediyenin "Artı Bir" Personeli
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status