İpek Tanrıyar, En Büyük Pişmanlığını Açıkladı...

Artık hayat enerjisini oğluna ayırdığını belirten Tanrıyar, daha erken anne olmadığı için ise çok pişman olduğunu söyledi.

Ünlü manken, oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adını duyuran Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu’nun Bursa’daki kliniğini ziyaret etti.

Güzelliğiyle yıllara meydan okumak için Dr. Mutlu’ya danışan Tanrıyar, botoks yaptırdı. Bir süredir beyaz saçlarına dokunmayan ünlü sunucu, “Bu görüntüm nedeniyle kendini bıraktı, dünyadan bıktı gibi haberler çıkıyor. Oysa ben 16 yaşından beri sizi kandırıyordum.

O yaştan beri saçımı boyuyordum. Ben artık kuaförde harcanan vakitlere üzülüyorum. Kadınlar kuaförde harcadğı zamanı kendilerini geliştirmeye harcasalardı şimdi dünyayı kadınlar yönetiyor olurdu” diye konuştu.

İki yaşındaki oğlu Aras'la annelik duygusunu tadan İpek Tanrıyar, en büyük pişmanlığını da açıkladı. 40 yaşından sonra anne olunca enerjisinin buna yetmediğini belirten Tanrıyar, annelik estetiği konusunda da danıştığı Op. Dr. Ömer Mutlu'dan da aldığı cevapla rahat bir nefes aldığını söyledi.

Hamilelik sonrası uygulanan annelik estetiğinde karın germe, liposuction ve meme estetiği yapıldığını hatırlatan Dr. Mutlu, ünlü güzelin bunlara ihtiyacının olmadığını belirtti.