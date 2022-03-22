Milli Atıştan Tam İsabet!

"Derinliklerin Efsanesi" parolasıyla görev yapan TCG PREVEZE denizaltında limandan ayrıldıktan bir süre satıhta seyir gerçekleştirirken, eğitim sahasına yaklaşırken dalışa geçti.

Marmara Denizi’nde İzmit Körfezi’ndeki Denizaltı Eğitim Sahası’na girişinin ardından yapılan hazırlıkların sonrasında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG PREVEZE’den millî torpido AKYA'nın atışını gerçekleştirdi.

Millî atış sistemi MÜREN üzerinden gerçekleştirilen atışla birlikte millî imkânlarla üretilen AKYA eğitim torpidosu, hedef gemiye atışını başarıyla tamamladı. Gerçekleştirilen atışla birlikte millî torpido AKYA ile ilk defa gerçek hedefe atış yapılmış oldu.

Başarıyla tamamlanan atışın ardından ROKETSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm proje paydaşları ile personeli tebrik eden Bakan Akar, denizaltıları Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en önemli unsurlarından biri olarak nitelendirdi.

Denizaltıların çok etkili bir güç olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Bizim tarihimizde 1880'li yıllardan beri denizaltı kültürü mevcut. Eğitim, deneme amaçlı da olsa o yıllarda gemiye karşı ilk atışın yapıldığı denizaltı bize aittir." diye konuştu.

Bu kapsamda gerçekleştirilen AKYA Millî Ağır Torpido Projesi'nin yanı sıra savunma sanayisindeki yerli projelerin önemini işaret eden Bakan Akar, "Sadece TSK'nın değil dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamak bizim için önemli bir görev.

Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde bu açıkça görülmektedir. Çalışmalarımızı artan bir hız, tempoda sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayisinde önemli aşamalar kaydedildi.

Artık kendi hafif silahlarımızı, Obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA SİHA ve TİHA'larımızı, gemilerimizi yapar hâle geldik. Böylece yüzde 80'lere varan yerlilik ve millîlik oranının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Başarıyla gerçekleşen atış dolayısıyla hazırlanan pastanın Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve denizaltı personeli tarafından kesilmesinin ardından TCG PREVEZE limana döndü.