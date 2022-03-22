Türk mücevheri rekor kırıyor

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaretle Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracatı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 52,4 arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay BAE'ye yaptığı ziyaret, kısa sürede dış ticarette etkilerini göstermeye başladı. Ziyaret, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında önemli bir adım oldu.

24 Kasım 2021'de Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay BAE'yi ziyaret etmesi tarihî bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti ile BAE hükûmeti arasında savunma sanayi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara ve deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 52,4 artarak 303 milyon 242 bin dolara yükseldi. BAE'ye dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 29,1 arttı. BAE, Şubat ayında Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 17. ülke olurken, BAE, Ocak ayında ise en fazla dış satım yapılan 18. ülke konumunda bulunuyordu.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ ZİRVEDE

BAE'ye geçen ay en fazla ihracatı 90 milyon 861 bin dolarla mücevher sektörü yaptı. Mücevher sektörünün BAE'ye yaptığı ihracat, Şubat ayında bir önceki aya göre 44 milyon 907 bin dolar arttı. Mücevheri, 35 milyon 387 bin dolarla savunma ve havacılık sanayi, 22 milyon 740 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 15 milyon 767 bin dolarla halı, 15 milyon 600 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri izledi.

Öte yandan verilere göre BAE'ye geçen ay en fazla dış satım, 162 milyon 471 bin dolarla İstanbul'dan yapıldığı, Çorum'dan 37 milyon 319 bin dolarlık, Gaziantep'ten 16 milyon 347 bin dolarlık, İzmir'den 12 milyon 399 bin dolarlık ve Ankara'dan ise 11 milyon 448 bin dolarlık ihracatların gerçekleştiği kaydedildi.