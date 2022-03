TÜGİAD’dan Ankara Valisi Vasip Şahin’e Ziyaret!

TÜGİAD Ankara Şubesi, Ankara Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti. Ankara için geliştirilebilecek potansiyel iş alanlarının ve projelerin görüşüldüğü ziyarette, Başkent’te genç iş insanları tarafından açılabilecek okullar ve yaratılabilecek eğitim fırsatları detaylı olarak görüşüldü.

Başkentin köklü kuruluşlarından TÜGİAD’ın, Ankara Valisi Vasip Şahin’e yaptığı ziyarette önemli konu başlıkları masaya yatırıldı. TÜGİAD Ankara bünyesinde yürütülen çalışmalardan bahseden TÜGİAD Ankara Başkanı Zafer Yıldırım, üyelerin iş anlamında Başkentte yürütebileceği projelerden bahsetti. TÜGİAD olarak, Ankara için geliştirilen projelerde büyük ölçekli katılımlarının olduğunu belirten Yıldırım, ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyeleri, Filiz Erol, Hakan Metin, Egemen Ünal ve Oğuz Ayrancıoğlu’nun da Ankara için yapılabilecek projelerle ilgili konuştuğu görüşmede Ankara Valisi Vasip Şahin, iş insanlarından eğitim alanında desteklerini esirgememelerini rica etti. Her bir iş insanının bir okul ile Başkent’e destek olabileceğini ifade eden Vasip Şahin, TÜGİAD’ın da bir okul ile ismini yaşatabileceğini söyledi.

TÜGİAD Ankara Başkanvekili Can Çavuşoğlu, TÜGİAD olarak yürüttükleri her faaliyette gençlere yönelik mutlaka bir proje geliştirdiklerini belirtti. “Ankara’nın en köklü ve birçok sektörden iş insanını bünyesinde bulunduran kuruluşlarından biri olarak, Başkentimizin gelişmesine katkıda bulunacak her türlü projenin içerisinde yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sayın Valimize Ankara’da gerçekleştiren sanayii yatırımlarına verdiği destekten ve iş alanlarının oluşmasında gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Ziyaret sonunda bir iftar yemeğinde Ankara Valisi Vasip Şahin’i ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirten TÜGİAD Ankara Başkanvekili Can Çavuşoğlu, Vasip Şahin’e teşekkür etti.