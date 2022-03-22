Rus ve Ukraynalıların Türkiye’de konut talebi artıyor

İSTANBUL (İGFA)- Türkiye’nin çevrimiçi gayrimenkul platformlarından olan Emlakjet, aylık 60 milyona ulaşan sayfa görüntüleme sayısı ve 15 milyon ziyaretçisi ile veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’den konut alımı ve konut aramaya yönelik artan ilgisini inceledi. Verilere

göre Ruslar ve Ukraynalıların Türkiye’deki konut aramalarında Antalya ili öne çıkıyor. Konut aramalarında Antalya’nın payı Ruslar arasında tüm aramalar içinde %31, Ukraynalılar arasında tüm aramalar içinde %32 oldu. Hem Rusya hem Ukrayna kaynaklı aramalarda Antalya ili birinci olurken, Antalya’yı takiben Rusya için en çok konut aranan iller İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa oldu.

Ukrayna için ise Antalya’yı takiben en çok konut aranan iller İstanbul, Mersin, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

TÜİK verilerine göre, 2022 şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %55 artarken, Rusya’dan Türkiye’de konut alanlar %96, Ukrayna’dan Türkiye’de konu arayanlar %85 arttı. Rusya ve Ukrayna’nın konut alışındaki yükselen trendi emlakjet.com konut arama verileri destekledi. Geçen yıl şubata göre Rusya kaynaklı konut aramaları %51, Ukrayna kaynaklı konut aramaları %63 artış gösterdi.

Rusya vatandaşlarının Türkiye’de arama yaptıkları konut aramalarının yüzde 7’si, Ukraynalıların ise yüzde 16’sı Alanya ilçesinde bulunuyor. En çok arama yapılan ilçelerde Ruslar için listede Alanya ilçesini; İstanbul Beylikdüzü, Antalya Konyaaltı, Antalya Manavgat ve Antalya Muratpaşa takip etti. Ukraynalıların en çok konut aradığı ilçelerse Alanya’nın ardından; Antalya Konyaaltı, Ankara Mamak, Antalya Finike ve Manisa Alaşehir oldu.