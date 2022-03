Pursaklar'da Erkekler Şampiyon ...

2.Lig Play Off mücadelelerinde gruptan 2.sırada çıkan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, finalde Hisar Spor Kulübü’nü 6-5 mağlup ederek 1.lige yükseldi.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Trabzon'da yapılan Erkekler 2.Lig Play-Off mücadeleleri final karşılaşmasında Hisar Sporu mağlup ederek 1.lige yükselme başarısı gösterdi.

Başkan Ertuğrul Çetin, Trabzon’daki final karşılaşmasında takımın başında yer alan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Başkanı Tolga Ataş’ı arayarak Hokey takımının almış olduğu tarihi başarından dolayı sporcuları, tebrik etti.

‘‘Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye var gücümüzle devam edeceğiz’’

Spora ve sporun geleceğine yapılan yatırımların meyvesini toplamaya başladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘2.Lig Play Off mücadelelerinde gruptan 2.sırada çıkan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Play Off mücadelesinde finalde Hisar Spor Kulübü’nü 6-5 mağlup edip, şampiyon olarak 1.lige yükseldi. Takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye var gücümüzle devam edeceğiz’’ dedi.