Şehit Yakınları ve Gazilere Yapılan Ödeme Miktarı Artırıldı!

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hak sahiplerine yapılan aylık ödeme miktarı 1500 liradan 2600 liraya, ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye 2000 liraya çıkarıldı.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş’taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan şartlı bağışlardan hak sahiplerine yapılan ödemeler yüzde 73,33 artışla aylık 2600 liraya yükseltildi.
Hak sahiplerine dini bayramlarda da ayrıca 2000 lira verilecek. Vakıf tarafından hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı Nisan 2022’den itibaren aylık 1500 liradan 2600 liraya çıkarıldı. Ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye, 1100 liradan 2000 liraya yükseltildi.
Vakıf hak sahiplerine dini bayramların yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca bugüne kadar hak sahiplerine yapılan destek ödemesi miktarı 104 milyon lirayı geçti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.