Aşık Veysel Keçiören’de Kendi Türküleriyle Anıldı! Ankara İlçe Haberleri...

Keçiören Belediyesi, Âşık Veysel Şatıroğlu’nu vefatının 49’uncu yıl dönümü anma programı kapsamında ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda konser düzenledi. Konser öncesinde ise objektifinden yansıttığı karelerle Âşık Veysel’i ölümsüzleştiren gazeteci yazar Yücel Önal’a ait fotoğraf sergisi açıldı.

“YÜREK VE GÖNÜL SESİMİZDİR ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU”

Konserde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocukluğumuzdan itibaren duyduğumuz ve sevdiğimiz yürek ve gönül sesimizdir Âşık Veysel Şatıroğlu. Âşık Veysel, çocuk yaşta gözlerini kaybetmiştir. O aynı zamanda bir mücadele timsalidir. Gözleri görmüyordu ama gönül gözü vardı ki, yürek sözlerini o engin gözlerle ifa etmiştir. Bakarsın görmezsin ama gönül gözüyle bakarsın tüm dünyayı görürsün. Tüm ademi seyredersin, adem de seni seyreder. Âşık Veysel’in yüreklerden dökülen sözler dillere, dillerden tezeneye, tezeneden bir tarihe serpilen sözlerdir. Ne diyor Âşık Veysel ,'Uzun ince bir yolda gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum gündüz gece.' Ve Âşık Veysel, ‘İki kapılı bir handayım’ diyor ve dünyayı anlatıyor. ‘Benim sadık yârim kara topraktır, bunu anlayın ve buna göre yaşayın’ diyor. Hayatı, nereye gittiğimizi, yolumuzu, sonumuzu menzilimizi anlatıyor. Bin sayfa kitap yazsanız Âşık Veysel’in anlattığını anlatamazsınız.” dedi.

“'BIRAKIN BU KİRLİ DÜNYANIN YÜZÜNÜ!”

Âşık Veysel’e göz ameliyatı yapılmasına ilişkin yapılan teklifle ilgili bir anekdotu da paylaşan Altınok, “Diyorlar ki, ‘ameliyat yapsak belki gözün açılabilir.’ O da, 'Bırakın bu kirli dünyanın yüzünü görmeyeyim, ben kendi dünyamda huzurlu ve mutluyum diyor. Âşık Veysel bizleri anlatıyor, Anadolu'yu anlatıyor, Türk’ü anlatıyor, gerçeği ve mutlak olanı anlatıyor. Âşık Veysel Türk milleti var olduğu sürece var olmaya devam edecek. Mekânı cennet olsun. Âşık Veyseller ölümsüzdür. Milletleri millet yapan, devletleri devlet yapan değerleri, kültürleri vardır. Ama o kültürleri bir de söyleyenler, yapanlar ve yazanlar vardır. Nesimi’ye de az konuş, yazma yoksa kellen gider diyorlar. O da ‘minnet eylemem, hakkı söylemeden yaşamanın ne anlamı var’ diyor. ‘Ferman padişahınsa dağlar bizimdir’ diyor. ‘Zannediyor musunuz ki Nesimi ölecek? Nesimi’yi ölümsüz yapıyorsunuz. Nesimi dilden dile gönülden gönülle yol olacak’ diyor. Eğilmeden, bükülmeden; makam, mevki, para istemeden gerçekleri ve hakikati anlatıyor.”

“OZANLARIMIZIN BÜYÜK HİZMETLERİ VAR”

Türk kültürünün ve edebiyatının yaşatılmasında halk ozanlarının büyük payı olduğunu da aktaran Altınok, “Allah devletimizi payidar etsin. Bize dünümüzü, tarihimizi, acılarımızı, sevincimizi, ayrılıklarımızı, sevdalarımızı anlatan ozanlarımızdır. Onlar olmazsa belki de Türk dilimiz yok olacaktı. Belki de Türk edebiyatımız olmayacaktı. Türk edebiyatı yaşadıysa bunda âşıklarımızın ve ozanlarımızın büyük hizmetleri vardır, hatta çileleri vardır. Aralarından ipe gidenler de vardır. O yiğitler bizim var olmamızı ve kültürümüzün yaşamasını sağlamıştır. Hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÂŞIK VEYSEL FOTOĞRAFLARLA YAŞATILDI

Altınok yıllarca Âşık Veysel’i takip eden ve çektiği fotoğraflardan resim sergisi açılan gazeteci Yücel Önal’a da teşekkür ederek, “Âşık Veysel’i uzun süre izleyen, fotoğraflarını çeken Yücel Önal isimli gazetecimiz var. Az önce onun eserlerinden oluşan resim sergimizi açtık ve gezdik. 16 yıl boyunca Âşık Veysel’i takip etmiş bizzat yanında olmuş. Şu anda Yücel Önal hastanede ve kendisi 80 yaşında. O olmasaydı, emek vermeseydi bu fotoğrafları göremeyecektik. Onu daha iyi anlamamıza vesile oldu, kendisine teşekkür ediyor, Allah’tan şifalar diliyoruz.” dedi.

Âşık Veysel Şatıroğlu’nu Anma Programı kapsamında Nurullah Akçayır, Ali Baştuğ, Emine Koç ve Kubilay Dökmetaş sahne alarak Âşık Veysel’e ait türküleri seslendirdiler.

Ayrıca Araştırmacı Yazar Gülağ Öz de Âşık Veysel’in hayatından kıssalar anlattı. Altınok, konserin sonunda sanatçılara teşekkür plaketi verdi. ​

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