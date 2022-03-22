Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek çıkış yolu diplomasi!

ANKARA (İGFA) - Hollanda Başbakanı Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşme ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındıklarını kaydederek, "Sağduyu çağrısı yaptık. Maalesef oradaki insani dram artarak devam ediyor. Bu gidişata son vermek için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz" dedi.

Erdoğan, şartların zorluğunun farkında olduklarını belirterek, diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gördüklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını beklediklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'Yİ ARABULUCULUKTA DESTEKLİYORUZ"

Hollanda Başbakanı Mart Rutte ise, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde kilit bir rol oynadığına dikkati çkerek, "Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum. Rusya-Ukrayna açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi arabuluculukta desteklediğimizi söylemek isterim" dedi.

https://youtu.be/FMEaGtJs02M