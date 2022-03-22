22 Mar 2022 - 22:39- Gündem G: 22 Mar 2022 - 22:40

Polis, hemşire eşine acımadı!

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Kilis Devlet Hastanesi önünde polis eşi tarafından silahla vurulan hemşire hayatını kaybetti.
Polis, hemşire eşine acımadı! mask
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KİLİS (İGFA)- Edinilen bilgiye göre olay, 8.15 sıralarında meydana geldi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane çıkışında kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı. Durumu ağır olan F.S., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.S., daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine

teslim edildi.

H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi.

22 Mar 2022 - 22:39 - Gündem

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