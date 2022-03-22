Polis, hemşire eşine acımadı!

KİLİS (İGFA)- Edinilen bilgiye göre olay, 8.15 sıralarında meydana geldi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane çıkışında kurşun yağdırdı.
Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı. Durumu ağır olan F.S., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.S., daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine
teslim edildi.
H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.