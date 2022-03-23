23 Mar 2022 - 11:02- Belediyeler G: 23 Mar 2022 - 11:03

Abb 2021 Yılı Mali Tablolarını Açıkladı...

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Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını Başkent’e kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı temel mali tablolarını “www.ankara.bel.tr” adresinde yer alan “saydamlık ve hesap verilebilirlik” bölümünde paylaşarak kamuoyuna açıkladı.
Abb 2021 Yılı Mali Tablolarını Açıkladı... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaf yönetim ve hesap verebilir yönetim anlayışı doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Şeffaf belediyecilik örneklerinden birine daha imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı mali tablolarına ait tüm bilgileri de “www.ankara.bel.tr” adresinde yer alan “saydamlık ve hesap verilebilirlik” bölümünde paylaşarak açıkladı.

PERSONEL GİDERLERİNDEN TÜM HARCAMALARA KADAR

ABB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı “Temel Mali Tabloları” ile “Ek Mali Tabloları” Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlandı.

2021 yılına ait bilanço bilgisinden faaliyet sonuçları tablosuna, bütçe ve faaliyet dengesi tablosundan bütçe gelirlerinin ekonomik ve kurumsal sınıflandırmasının yapıldığı tablolara, personel giderlerinden faiz giderlerine, bütçe gelirlerinden mal ve hizmet alım giderlerine kadar tüm detaylar kalem kalem paylaşıldı.

23 Mar 2022 - 11:02 - Belediyeler

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