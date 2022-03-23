Kartepe Zirvesi Yarın başlıyor! Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder'de katılacak!

Zirvenin açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder katılacak.

4 gün sürecek zirvede 26 akademisyen oturumu, 15 panel oturum, 2 forum ve 8 özel oturumda pandemiyle sarsılan ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryolar ele alınacak.

Dünyanın en büyük şehircilik buluşmasına hazır mısınız?

Zirvenin açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder katılacak.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın: “Zirvede dört günlük bir beyin fırtınası yapacağız. Şehirlerimizi, ‘İklim değişikliğinin sonuçlarına ve doğal afetlere karşı nasıl daha güçlü hale getirebiliriz’ sorusuna cevap arayacağız. Zirve’de dile getirilen önerilerin hayata geçmesi için tüm çabamızı ortaya koyacağız.’’

Dünyanın önemli düşünce zirveleri arasında yer almayı başaran Kartepe Zirvesi, 24-27 Mart tarihlerinde kapılarını dördüncü kez açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlıkları ile düzenlenen zirvenin 2022 yılı teması ’Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’’ olarak belirlendi. Zirvenin tüm detayları www.kartepezirvesi.com adresinde yer aldı.

Nüfus artışı, pandemi, iklim değişikliği

Son olarak 2019 yılında düzenlenen zirvenin üzerinden geçen üç senede pandemi dünyada yaşayan herkesin hayatını köklü bir şekilde etkiledi ve değiştirdi. Göçlerin, iklim değişikliğinin getirdiği afetlerin baskısını daha çok hissetmeye başladık. Buna ek olarak bölgemizi etkileyen savaşlar bugün dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryoların yeniden ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak büyük bir değişimin arifesinde olduğumuz bu günlerde yaşanan olaylar bize; dünyamız, şehrimiz, ailemiz için, kısacası gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için, şimdi harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor.

Diğer taraftan 1960’da 3 milyar olan dünya nüfusu 8 milyara yaklaşıyor, Bu nüfusun ise 3,5 milyarı şehirlerde yaşıyor ve 30 yıl içinde de bu rakam 6 milyara çıkacak. Bu büyüme de ağırlıklı olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinde gerçekleşecek.

25 ülke, 350 konuşmacı, 49 panel ve forum

Dördüncü Kartepe Zirvesi işte bu değişimin üzerine inşa edildi. Ana tema; “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü”. Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması için 22 ülkeden 350 konuşmacı, 26 akademik oturum, 15 panel oturumu, 2 forum ve 8 özel oturumla dört günlük bir beyin fırtınası yapacak. “Şehirlerimizi İklim Değişikliği’nin sonuçlarına, doğal afetlere karşı nasıl daha güçlü hale getirebiliriz” sorusuna cevap aranacak.

Bakan Kurum ve eski şansölye Schröder

Zirvenin ilk günü olan 24 Mart Perşembe günü Kocaeli’nin turizm destinasyonu Kartepe’de düzenlenecek açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Programı (UN-Habitat) Direktörü Maimunah Mohd Sharif (online) katılacak. Zirvenin ev sahipliğini Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz üstlenecek

Çok sayıda katılımcı

Zirvenin 2, 3 ve 4. günlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski bir metal fabrikasından örnek bir endüstriyel dönüşümle hayata geçirdiği Kocaeli Kongre Merkezinde devam edecek.

Zirve boyunca Prof. Muhammed Yunus (Nobel Barış Ödülü Sahibi ve Ekonomist-Yunus Merkezi Kurucusu), Auguste Tano Kouame (Dünya Bankası Türkiye Direktörü), Aromar Revi (Hindistan İnsani Yerleşimler Enstitüsü Direktörü), Arjen Uijterlinde (Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu), Jean-Daniel Ruch (İsviçre’nin Türkiye Büyükelçisi), Ayşe Ayşin Işıkgece (Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı), Prof. Dr. Meltem Onay (Cemre Hareketi Kurucu Ortak), İlhan Koçulu (Kars Peyniri Projesi Yöneticisi), Prof. Dr. Haluk Görgün (ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü), Prof. Dr. Ruşen Keleş (Kent Bilimci-Araştırmacı-Yazar) Mehmet Akif Ersoy (Gazeteci-Sunucu), Güven İslamoğlu (Doğa Aktivisti & TV Program Yapımcısı), Mikdat Kadıoğlu (Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü), Prof. Dr. Emre Alkin (İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü) gibi isimler katılacak..

Alev Alatlı, Mert Fırat, Engin Altan Düzyatan

Önemli sayıda özel oturum ve foruma da ev sahipliği yapacak Kartepe Zirvesi 2022’de yazar Ayşe Böhürler’in moderatörlüğünde yazar Alev Alatlı ve mimar-müzisyen Celaleddin Çelik ‘’Şehirler Ve Sosyal Adalet’’ olgusunu ele alacak.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Aktör-UNDP İyi Niyet Elçisi-İhtiyaç Haritası Kurucu Üyesi Mert Fırat, AKUT Başkanı Recep Şalcı’nın katılımıyla ‘’Afetlere Gönüllü Katılım’’ konusunun ele alınacağı forumun moderatörlüğünü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın üstlenecek. ‘’21. Yüzyılın Üç Belirleyici Meselesinin Önünde Şehirler’’ konulu özel oturumun katılımcısı Prof. Dr. Göran Therborn (Sosyal Bilimci) olurken, moderatörü ise Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesı Zeynep Banu Dalaman olacak.

Ntv Özel Oturumu

Kartepe Zirvesi’nin medya sponsorluğunu da üstlenen NTV ise zirveye özel bir panelle katılım sağlayacak. ‘’Dayanıklı Doğa’’ konulu NTV Özel oturumunda sunucu Seda Öğretir, meteoroloji mühendisi Gökhan Abur, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve iş insanı Orkun Olgar yer alacak

Atölye Çalışmaları

Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) Genç Profesyoneller Programı özel oturumu, Türkiye’de ilk kez Kartepe Zirvesi kapsamında Kocaeli’de düzenleniyor. Program kapsamında 16 uluslararası, 9 yerel olmak üzere 25 genç planlama profesyoneli, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi, İzmit Körfezi doğu kıyısı ve İzmit Sulak Alanını kapsayan bölge için yaptıkları atölye çalışmalarının sonuçlarını sunacak.

Çevre ve Şehircilik Uygulamaları Sergisi

Kartepe Zirvesi kapsamında “Çevre ve Şehircilik Uygulamaları Sergisi” gerçekleştirilecek. Sergide şehirlerin dirençli hale getirilmesine yönelik yenilikçi projeler, katılımcılar ve paydaşlarla buluşacak.

Gençlere Kapıları Açıyoruz

Kartepe Zirvesi 2022 kapsamında ilk kez, akademik dünyaya adım atmaya hazırlanan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, şehirlerin geleceğiyle ilgili hazırladıkları projeleri sunma fırsatı da sunulacak. Böylece gençlerin ve genç akademisyenlerin de yaşadıkları şehirlerde söz sahibi olmaları ve fikirlerini üst düzeyde paylaşabilmeleri sağlanacak. “Poster Sunumlar” zirve boyunca Kocaeli Kongre Merkezi’nde sergilenecek.

Akademisyenler Şehirlerin Geleceğini Konuşacak

26 akademik oturumda, pandemi, atık yönetimi, kent yönetimi, akıllı şehirler, sürdürülebilir mimari, tarım ve gıda politikası, kentsel bağışıklık, göç, afet yönetimi, enerji yönetimi gibi konular akademi dünyası tarafından tartışılacak.

Son gün konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı

Zirvenin kapanışı ise özellikle şehirler ve kamu yönetimi konusunda uzman tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılacağı ‘’Kadim Şehirlerden Günümüze’’ konulu özel oturumla gerçekleşecek. Sunucu Pelin Çift’in moderatörlüğünü üstleneceği ve çok ilgi çekmesi beklenen bu özel oturumun ardından zirvenin kapanış seremonisi yapılacak ve sonuç bildirgesi okunacak.

Zirvenin tarihçesi

Kartepe Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her yıl dünyayı ve insanlığı ilgilendiren bir temayla toplanmaktadır. Belirlenen temanın etrafındaki meseleler, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmakta, tartışılmakta, tanım ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Zirve sonuçları “Kartepe Zirvesi Bildirgesi” ile dünya kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

“15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” temasıyla 2017’de toplanan ilk Kartepe Zirvesi’nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AB Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Günter Verheugen’in ana konuşmacılar arasında yer almış, 26 ülkeden 186 konuşmacı görüş ve bildirilerini sunmuştu.

Kartepe Zirvesi, 2018 yılında “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreou, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Katharina Lumpp’un ana konuşmacılar arasında yer aldığı Zirve’ye 31 ülkeden 336 konuşmacı katılmıştı.

2019 yılında 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 3. Kartepe Zirvesi’nde ise ana tema “Şehircilik ve Mutlu Şehir” olarak belirlenmişti. Zirveye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank katılım sağlamıştı.