Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Gençlik Nerede Biz Oradayız’’

İlçeye yaptığı birçok yatırımla vatandaşların gönlünde taht kuran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezinde gençlerle birlikte bilardo oynadı. Pursaklar’da gençlerle devamlı iletişim halinde olan ve her fırsatta çeşitli programlar düzenleyerek gençlerle bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, Yaşam Merkezinde gençlerin heyecanına ortak oluyor.
‘‘Pursaklar Yaşam Merkezi; Bilim, sanat, spor, eğitim, kültür, saygı, sevgi ve huzurun adresi oldu’’
Her alanda gençlere yönelik projelere ağırlık verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Yaşam Merkezi; Bilim, sanat, spor, eğitim, kültür, saygı, sevgi ve huzurun adresi oldu.
Yaşam Merkezi gençlerimizin ve çocuklarımızın büyük bir huzur ve güvenle vakit geçireceği bir alan oldu. Gençlik burada. Bizde her zaman yanlarında. Gençlerin vakit geçirebilecekleri kendilerini geliştirebilecekleri mekanların sayısını çoğaltmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.
Pursaklar Yaşam Merkezi çatısı altında gençler ve çocuklar, Bilim Pursaklar, Dene yap, Millet Kıraathanesi, Çocuk Kütüphanesinde ders çalışma imkânı bulurken halk oyunları, sportif faaliyetler, tiyatro atölyeleri vb. zihinsel ve bedensel gelişimi destekleyen ücretsiz kurslar alıyor, boş zamanlarında ise bilardo oynayarak keyifli dakikalar geçiriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.