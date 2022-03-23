Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizi Birlikte Yönetiyoruz’’

Başkan Ertuğrul Çetin, göreve gelir gelmez vatandaşların talep ve görüşlerini ilk ağızdan dinlemek amacıyla Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmete açtığı Beyaz Masa aracılığıyla, Salı ve Perşembe günleri ilçe sakinlerini dinliyor.

Haftanın iki günü, gün boyu her bir vatandaşı teker teker dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, talep, istek ve önerilerin anında değerlendirildiğini ve çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

‘‘Her hafta olduğu gibi Salı ve Perşembe günlerini hemşehrilerilerimize ayırdık’’

Beyaz Masa sayesinde vatandaşlarla güçlü bir iletişim bağının kurulduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her hafta olduğu gibi Salı ve Perşembe günlerini hemşehrilerilerimize ayırdık. Göreve gelir gelmez hizmet vermeye başlayan Beyaz Masa’da hemşehrilerimizi dinliyoruz.

Vatandaşlarımızın istek, arzu ve taleplerini dinliyor, çözüm için istişare yaparak ortak kararlar alıyoruz. Onların taleplerini anlık olarak yetkili birimlere iletip çözüme kavuşturuyoruz. Belediyemizin yetki alanları dışında kalan konularda ise talep sahibini geri çevirmeden diğer kurumlarla iletişime geçerek gerekenin yapılması noktasında ricada bulunuyoruz’’ dedi.