Başkan Oğuz STK temsilcileriyle beyin fırtınası yaptı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede faaliyet gösteren STK temsilcileriyle buluştu. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Oğuz’a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

Oğuz burada, göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak anlatan Oğuz, bir de sunum yaptı. Oğuz, gelen talep ve önerileri dinleyerek notlar aldı.

Oğuz, STK temsilcileriyle önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, ilçedeki sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Her zaman yanınızdayız

Başkan Oğuz, STK’ların vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürüttüklerini ifade ederek, belirterek, “Değerli STK temsilcilerimizle birlikte ilçemize hizmet noktasında birlikte mesai yapıyoruz. STK’larımız, muhtarlarımızla birlikte vatandaşa dokunan ilk elimiz, yol arkadaşlarımızdır.

Kahramankazan Belediyesi olarak STK’larımızın her zaman yanındayız. Görev süremiz içinde STK’larımızla birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz” diye konuştu. STK temsilcileri de kendilerine verdikleri destek için Başkan Oğuz’a teşekkür etti.