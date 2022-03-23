23 Mar 2022 - 12:27- Belediyeler G: 23 Mar 2022 - 12:28

"Kalpten Kalbe" Çankaya'da

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Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda sahnelenecek ve ücretsiz olacak oyunun yer fişlerini Çankayalılar, 23 Mart'tan itibaren Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Çankaya Belediyesi Halk Masası'ndan alabilecekler.
"Kalpten Kalbe" Çankaya'da mask
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Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un kadın-erkek ilişkilerini anlattığı müzikli komedi oyunu ’Kalptan Kalbe’ 1 Nisan'da Çankayalılarla buluşuyor. Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle "Başkent'in kalbi" olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, 1 Nisan'da Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un yeni komedi oyunu ’Kalptan Kalbe’yi Çankayalılarla buluşturuyor.

DANS, KAHKAHA VE ROMANTİZM BİR ARADA

Peter Quilter’in orijinal hikayesinden Serkan Budak’ın uyarlaması ve yönetmenliği ile sahnelenecek oyununun yapımcılığı Epizot Görsel Sanatlar’a, müzik direktörlüğü ise Metin Özülkü’ye ait. Tek perdede üç farklı hikaye anlatan oyun aynı zamanda Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un dans performansları ve özel müzikleri ile hüznü ve neşeyi birlikte sahneye taşıyor.

23 Mar 2022 - 12:27 - Belediyeler

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