"Kalpten Kalbe" Çankaya'da

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un kadın-erkek ilişkilerini anlattığı müzikli komedi oyunu ’Kalptan Kalbe’ 1 Nisan'da Çankayalılarla buluşuyor. Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle "Başkent'in kalbi" olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, 1 Nisan'da Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un yeni komedi oyunu ’Kalptan Kalbe’yi Çankayalılarla buluşturuyor.
DANS, KAHKAHA VE ROMANTİZM BİR ARADA
Peter Quilter’in orijinal hikayesinden Serkan Budak’ın uyarlaması ve yönetmenliği ile sahnelenecek oyununun yapımcılığı Epizot Görsel Sanatlar’a, müzik direktörlüğü ise Metin Özülkü’ye ait. Tek perdede üç farklı hikaye anlatan oyun aynı zamanda Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un dans performansları ve özel müzikleri ile hüznü ve neşeyi birlikte sahneye taşıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.