"Kalpten Kalbe" Çankaya'da

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un kadın-erkek ilişkilerini anlattığı müzikli komedi oyunu ’Kalptan Kalbe’ 1 Nisan'da Çankayalılarla buluşuyor. Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle "Başkent'in kalbi" olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, 1 Nisan'da Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un yeni komedi oyunu ’Kalptan Kalbe’yi Çankayalılarla buluşturuyor.

DANS, KAHKAHA VE ROMANTİZM BİR ARADA

Peter Quilter’in orijinal hikayesinden Serkan Budak’ın uyarlaması ve yönetmenliği ile sahnelenecek oyununun yapımcılığı Epizot Görsel Sanatlar’a, müzik direktörlüğü ise Metin Özülkü’ye ait. Tek perdede üç farklı hikaye anlatan oyun aynı zamanda Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un dans performansları ve özel müzikleri ile hüznü ve neşeyi birlikte sahneye taşıyor.