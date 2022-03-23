Togg'da Robotlar Provada!

BURSA (İGFA) - 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 2020 yılı Temmuz ayından bu yana Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürdürdüğü inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor. Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022’de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, deneme üretimlerinin Temmuz ayında başlaması planlandı.

Togg Gemlik Tesisi’nde boyahane ofislerinin tamamlanmasıyla planlar dahilinde hedefe adım adım yaklaşıldığı kaydedildi. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğin sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak olan Togg, ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına gireceği kaydedildi.

Togg'da takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.