Akk Başkanı Halil ibrahim Yılmaz “İklim Değişikliği Programı”nda Gençlerle Buluştu!

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen “İklim Değişikliği” programına katıldı. 30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium’da düzenlenecek EKO İklim Zirvesine Başkentli gençleri davet eden Yılmaz, “Bu coğrafyadaki farkındalığı duyurmamız lazım. Gelin bizim üretim tarzımıza, hayata bakışımıza yön verin ve bizim hayata bakışımızı belirleyin” dedi.

30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium’da düzenlenecek EKO İklim Zirvesi’nin önemi hakkında bilgi veren Yılmaz, Başkentli tüm gençleri zirveye katılmaya davet etti.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ’NDE FARKINDALIK PROGRAMI

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, AFAD İl Müdürü Soner Tüter, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yener, Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç, İklim ve Zirai Meteoroloji Daire Başkanı Hikmet Eroğlu, TİGEM Tarımsal Yapılar ve Sulama Şefi Aynur Sümen ile Devlet Su İşleri uzmanlarının katıldığı programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Son yıllarda bir sosyal sorun hâline gelen iklim değişikliği konusunda üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu (ÇEKAT) tarafından 22 Mart Dünya Su Günü’nde düzenlenen programda “İklim Değişikliği” ve alınması gereken önlemler ele alındı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, çevre duyarlılığı ve kuraklıkla mücadele konularında projeler ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Dünya için son derece önemli olan bir meselede dünya için önemli kabul edilebilecek bir günde öğrencilerimizin arkadaşlarıyla bunu paylaşarak farkındalık yaratması çok önemli. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yağmur suyu hasadı var ve bu konu çok önemli. Bugünlerde yağan yağmurların boşa akmasına müsaade etmemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz kampüste yağmur sularının birikmesi için çalışma başlamış durumda ve büyük oranda su tasarrufu sağlayacak.”

SU KAYNAKLARININ ÖNEMİ

Programda gençlerle bir araya gelen AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünya Su Günü’nde başka bir mevzumuz yok. Su hayatın gerçeği, suyun olmadığı yerde başka hiçbir şey yok. Suyun yok olma sürecini farkındalıkla yürütme sorumluluğumuz var. Aral Gölü şimdi betonlaşmış, yok olmuş. Ankara’da Eymir Gölü’nün, Mogan Gölü’nün yok olmaması, 10 sene sonra Aral Gölü’ne dönmemesi için bugünden sorumluluğumuz var bizim.

Genç arkadaşlarım farkındalık konusunda bize ders verecek durumda, kendi adıma konuşuyorum. Öğretici değil, öğreniciyim ben. Yaptığımız anketlerde gençlerdeki çevre ve iklim farkındalığının yetişkinlerden çok daha fazla olduğunu yakaladık. Bu kenti Mustafa Kemal Atatürk’ün tercih etme nedenlerinden biri, dayanışmanın, kaynaşmanın, birbirine sahip çıkmanın, ortak aklın kurumsallaştığı ve devlete döndüğü bir kent olması.”

30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium’da düzenlenecek EKO İklim Zirvesine tüm gençlerin katılımını beklediklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu topraklarda 1537’den beri kanunnamelerde çevre ve iklim bilinci olan bu duygularla yaşayan 1937’de Mustafa Kemal Atatürk’ün geri dönüşüm tesisi kurduğu ve öleceğinizi bilseniz ağaç dikilir öğretisiyle yetişen gençlerin olduğu, farkındalığın zirvede olduğu bir duygudan geliyoruz.

Bütün medeniyetlerin kardeşçe yaşayabildiği bir coğrafya aslında burası. Bu coğrafyadaki farkındalığı duyurmamız lazım. Ankara başlangıçlar kenti. Ankara üzerinden bu duyguyu markalamamız gerektiğini ilan ettik. Ön yargılar kırıldı, kamplaşma azaldı. Yeşil dönüşüm sürecinde dünyanın yıldızı olabilir bu toplum dedik.

Gelin bizim üretim tarzımıza, hayata bakışımıza yön verin ve bizim hayata bakışımızı belirleyin. Gelirseniz istihdamın konusu olacaksınız. Sadece kültür sanatın Başkenti değil eğitimin de. Bu zirve kentimiz için önemli. Ekonomide hak ettiğimiz yeri alabileceğimiz, ön yargısı olan ülkelerin çevre konusunda ön yargılarının kırılabileceği bir zirve bu. Eksiksiz bekliyoruz sizi.”

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından bürokratlar, akademisyenler, uzmanlar ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen program, Ümmiye Koçak yönetmenliğindeki Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunun “Ana, Gökyüzü Delinmiş” adlı tiyatro gösterisi ile sona erdi.