Sincan Belediyesinden “Kadın Kadına Ankara Kültür Gezisi”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” birbirinden değerli konuklarla devam ediyor. Eğitici ve öğretici bilgilerin verildiği seminerlerin ardından kültür gezileri düzenleniyor. Kadınlar tarihi ve turistik yerleri ziyaret etme fırsatı buluyor.

Bu ay düzenlenen Kadın Kadına Aile Sohbetleri programı sonrasında çekilişle belirlenen 20 kişi Ankara’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Geziye Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan da katıldı.

İlk durak Ulucanlar Cezaevi Müzesi oldu. Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Ulucanlar cezaevinde koğuşları, tecrit odalarını, burada yatan ünlü gazeteci, siyasetçilere ait eşyaların bulunduğu sergi alanlarını gezdiler, müzeye dair bilgi aldılar.

Ardından Kocatepe Camii’ne daha sonra da Altınköy’ü ziyaret eden kadınlar unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade ederek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletti.

Her ay düzenli olarak devam eden Kadın Kadına aile sohbetlerine katılım ücretsiz. Programa katılmak isteyenler Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve www.sincan.bel.tr internet adresinden takip edebilir.