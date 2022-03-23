23 Mar 2022 - 13:18- Belediyeler G: 23 Mar 2022 - 13:19

Haber: Rafadan Tayfa Mamak’ta Çocuklarla Buluşuyor!

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Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 25 Mart saat 14:00’te yapılacak sahne gösterisi ve konseriyle Rafadan Tayfa “Eğlenmeye Engel Yok” diyecek.

Haber: Rafadan Tayfa Mamak’ta Çocuklarla Buluşuyor! mask
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Çocukların sevgilisi “Rafadan Tayfa” tiyatro ekibi Mamak’a geliyor.

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 25 Mart saat 14:00’te yapılacak sahne gösterisi ve konseriyle Rafadan Tayfa “Eğlenmeye Engel Yok” diyecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tüm Mamaklı çocukları ve ailelerini ücretsiz Rafadan Tayfa gösterisine davet ediyor. Mamak Belediyesi kültür, sanat etkinliklerine hız kesmeden ivme katarak devam ediyor.

23 Mar 2022 - 13:18 - Belediyeler

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