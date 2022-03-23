Haber: Rafadan Tayfa Mamak’ta Çocuklarla Buluşuyor!

Çocukların sevgilisi “Rafadan Tayfa” tiyatro ekibi Mamak’a geliyor.
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 25 Mart saat 14:00’te yapılacak sahne gösterisi ve konseriyle Rafadan Tayfa “Eğlenmeye Engel Yok” diyecek.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tüm Mamaklı çocukları ve ailelerini ücretsiz Rafadan Tayfa gösterisine davet ediyor. Mamak Belediyesi kültür, sanat etkinliklerine hız kesmeden ivme katarak devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.