23 Mar 2022 - 15:16- Belediyeler G: 23 Mar 2022 - 15:17

Boşnak Gaziler Mamak’ın İlk Millet Bahçesini Gezdi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak’la ve Üreğil Millet Bahçesi ile ilgili bilgi alan heyet, Mamak’ta olmaktan mutlu olduklarını belirtti. Kendilerini misafir eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.
Boşnak Gaziler Mamak’ın İlk Millet Bahçesini Gezdi! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altındaki Balkan ülkelerinden katılan ve şehit olan askerlerin torunları, Mamak’ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan-Boşnak Kültürü Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Balkan Gazileri Çanakkale’de” projesi kapsamında Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in silah arkadaşlarından oluşan 51 kişilik ekibin ilk durağı Çanakkale’ydi. Çanakkale Savaşı’na katılmak için Balkanlar’dan gelen ve Çanakkale’de şehit düşen atalarını ziyaret eden heyetin sonraki durağı ise Ankara Mamak oldu.

Bosna Hersekli Gazileri Mamak’ın ilk millet bahçesi “Üreğil Millet Bahçesi”ni gezdi.

Balkan Gazileri Çanakkale’de Projesi Hakkında

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan-Boşnak Kültürü Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Balkan Gazileri Çanakkale’de” projesi, Çanakkale Savaşı için farklı coğrafyalardan gelip değerlerini yaşatmak için hayatlarını yitirme pahasına kahramanca mücadele eden ecdadımızın ve yakınlarının manevi buluşmasını sağlamayı amaçlıyor.

23 Mar 2022 - 15:16 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Belediyesi Özel Çocukları Unutmadı! mask
Mamak Belediyesi Özel Çocukları Unutmadı!
Haber: Rafadan Tayfa Mamak’ta Çocuklarla Buluşuyor! mask
Haber: Rafadan Tayfa Mamak’ta Çocuklarla Buluşuyor!
Sincan Belediyesinden “Kadın Kadına Ankara Kültür Gezisi” mask
Sincan Belediyesinden “Kadın Kadına Ankara Kültür Gezisi”
Akk Başkanı Halil ibrahim Yılmaz “İklim Değişikliği Programı”nda Gençlerle Buluştu! mask
Akk Başkanı Halil ibrahim Yılmaz “İklim Değişikliği Programı”nda Gençlerle Buluştu!
"Kalpten Kalbe" Çankaya'da mask
"Kalpten Kalbe" Çankaya'da
Başkan Oğuz STK temsilcileriyle beyin fırtınası yaptı mask
Başkan Oğuz STK temsilcileriyle beyin fırtınası yaptı
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status