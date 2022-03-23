Boşnak Gaziler Mamak’ın İlk Millet Bahçesini Gezdi!

Çanakkale Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altındaki Balkan ülkelerinden katılan ve şehit olan askerlerin torunları, Mamak’ı ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan-Boşnak Kültürü Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Balkan Gazileri Çanakkale’de” projesi kapsamında Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in silah arkadaşlarından oluşan 51 kişilik ekibin ilk durağı Çanakkale’ydi. Çanakkale Savaşı’na katılmak için Balkanlar’dan gelen ve Çanakkale’de şehit düşen atalarını ziyaret eden heyetin sonraki durağı ise Ankara Mamak oldu.
Bosna Hersekli Gazileri Mamak’ın ilk millet bahçesi “Üreğil Millet Bahçesi”ni gezdi.
Balkan Gazileri Çanakkale’de Projesi Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan-Boşnak Kültürü Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Balkan Gazileri Çanakkale’de” projesi, Çanakkale Savaşı için farklı coğrafyalardan gelip değerlerini yaşatmak için hayatlarını yitirme pahasına kahramanca mücadele eden ecdadımızın ve yakınlarının manevi buluşmasını sağlamayı amaçlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.