23 Mar 2022 - 15:31- Spor G: 23 Mar 2022 - 15:32

Antalya, Offroad Heyecanına Hazır!

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AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, ülkemiz lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, TOSFED iş birliğiyle 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası’na isim sponsoru olarak destek veriyor.
Antalya, Offroad Heyecanına Hazır! mask
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PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Antalya’da gerçekleşecek PETLAS 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, Antalya Offroad Kulübü organizasyonunda Antalya’da start alıyor. Türkiye’nin yerli sermayeli lider lastik üreticisi PETLAS’ın sponsorluk desteğiyle adını verdiği offroad şampiyonası 7 yarışta koşulacak.

Destek kapsamında 2022 yılından itibaren 3 yıl süreyle PETLAS’ın isim sponsoru olacağı PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası, 26-27 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek ilk ayak yarışıyla başlıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından açıklanan takvime göre, bu yarışın ardından Samsun, Ankara, Trabzon, Sakarya, Denizli ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek yarışlarla 2022 yılı Türkiye’nin offroad şampiyonu belli olacak.

23 Mar 2022 - 15:31 - Spor

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