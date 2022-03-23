TFF, Euro 2028 İçin Başvurusunu Yaptı!

24 yerine 32 takımın katılmasının beklendiği Euro 2028'in ev sahibi, 5 Nisan'da açıklanacak. EURO 2024 ise Almanya'da düzenlenecek.

Daha önce İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Rusya, İskoçya ve Galler EURO 2028'i ortak düzenlemek için aday olmuştu.

TFF'den yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı.

UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek" ifadeleri kullandı.