Diyanet de 'Akademi'leşecek

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini oluşturulacak Diyanet Akademisi'nin yürütmesi kararlaştııldı.

Akademinin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenlemesi gibi işlevleri de olacağı kaydedildi.

Resmi Gazete'de söz konusu kanunun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.