24 Mar 2022 - 18:52- Gündem

Diyanet de 'Akademi'leşecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak "Diyanet Akademisi" bünyesinde yapılacağı açıklandı.
Diyanet de 'Akademi'leşecek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini oluşturulacak Diyanet Akademisi'nin yürütmesi kararlaştııldı.

Akademinin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenlemesi gibi işlevleri de olacağı kaydedildi.

Resmi Gazete'de söz konusu kanunun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

24 Mar 2022 - 18:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Togg, EKO İKLİM'de görücüye çıkacak! mask
Togg, EKO İKLİM'de görücüye çıkacak!
“Yaşamın İlk Bin Günü ve Geliştiren Ebeveynler Projesi” Ebeveynlere Destek Olacak! mask
“Yaşamın İlk Bin Günü ve Geliştiren Ebeveynler Projesi” Ebeveynlere Destek Olacak!
Fahrettin Altun: 'Türkiye S-400’leri Ukrayna’ya Göndersin' Önerisi Gerçekçi Değil.! mask
Fahrettin Altun: 'Türkiye S-400’leri Ukrayna’ya Göndersin' Önerisi Gerçekçi Değil.!
Diyanet de 'Akademi'leşecek mask
Diyanet de 'Akademi'leşecek
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Yönelik Yeni Hizmet Modeli" mask
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Yönelik Yeni Hizmet Modeli"
Önder Kaplan Güven Tazeledi! mask
Önder Kaplan Güven Tazeledi!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status