Önder Kaplan Güven Tazeledi!

Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın da katıldığı genel kurulda, Oda Başkanı Önder Kaplan'ın açılış konuşmasının ardından divan teşekkül ettirildi.

Divan Başkanlığını ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan'ın yaptığı genel kurulda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gündem maddelerinin tek tek görüşülmesine geçildi. Genel kurulda başkan Önder Kaplan ve yönetimi 2018-2019-2020-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

Genel kurula hitaben bir konuşma yapan ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Pandemi döneminde en çok etkilenen esnaf kesimi arasında internet kafe işletmecileri olarak sizler oldunuz. İnşallah bundan sonraki süreçte her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum.

Güçlü bir ülkeyiz. Esnaf ve sanatkarlar olarak ülkemizin omurgası, birleştirici bir gücüyüz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe hep beraber kazanacağız. Genel kurulumuzun siz değerli esnafımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Genel kurul toplantısında bir konuşma yapan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan; esnaf ve sanatkârların ülkemiz ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, özellikle gençlerin bilgi teknolojilerine ve internete erişmelerine aracılık eden önemli müesseseler arasında internet kafelerin kritik bir yer tuttuğunu, internet kafelerde değerli esnaf ve sanatkârların onları ev sahibi edasıyla ağırlamakta olduğu ve gençlerin güvenli internete erişimlerine vesile olduklarını belirtti.

Pandemi sürecinde Ticaret Bakanlığınca esnaf ve sanatkârlara sağlanan mali destekler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan muhtelif iyileştirmelere de değinen Erkan, Bakanlık olarak, önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da esnaf ve sanatkarların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etmesinin ardından Genel Kurul Toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Önder Kaplan, üyelerin oylarıyla 4 yıllık dönem için yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi.

ÖNDER KAPLAN'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Güven tazeleyen Başkan Önder Kaplan teşekkür konuşmasında, "Pandemiden en çok etkilenen grup olan internet kafeciler olarak tabiri caizse dayak yedik. Bu zorlu dönemde yaşadıklarımız, bizleri ilgilendiren kişisel meseleler değil, hepimizin meselesi olan bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimizi anlayarak, aşmaya gayret edelim.

Çok pahalı, ileri teknoloji ve altyapı yatırım gerektiren bir sektöre hizmet eden İnternet ve Playstation Kafeciler olarak sorunlarımızın çözümü ve taleplerimizin karşılık bulması adına gayretli çalışmalarımıza yeni dönemde de devam edeceğiz. İnternet kafeler toplumsal ihtiyaçların çözüm noktalarıdır." diyerek şunları ekledi: "Öncelikle, genel kurulumuza katılarak mesleğin geleceğine sahip çıkan, şahsıma ve yönetimime teveccüh gösteren tüm üyelerimize, meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, her konuda bize destek olan ve genel kurulumuzu teşrifleriyle onurlandıran ANKESOB Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Necmettin Erkan ile genel kurulumuza katılan oda başkanlarımıza ve diğer davetlilerimize teşekkür ediyorum.

Genel kurulumuzu yöneten Divan Başkanımız-ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan'a, Bakanlık temsilcilerimize, Çankaya İlçe Seçim Kurulunun değerli personeline, emniyet teşkilatımızın mensuplarına, genel kurulumuzun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

ÖNDER KAPLAN'IN YÖNETİMİ

Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimin ardından Önder Kaplan başkanlığındaki yönetim belli oldu. Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Vahit Saray, Özer Özkan, Derya Karabulut, Mustafa Kocaoğlu, Hüseyin Doğan, Demir Başar. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: İrfan Uluay, Ali Çınar, Muhammed Fatih Akgün.

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER,

MURAT KOCAKÖK

ANKESOB BASIN MÜŞAVİRİ

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