24 Mar 2022 - 18:49- Belediyeler

Miniklere Sıfır Atık Eğitimi...

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Akyurt Belediyesi Ankara’daki ilk sıfır atık merkezlerinden birine sahip. Yeni açılan tesisin misafirleri ise anaokulunun minikleri. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, miniklerle birlikte sıfır atık eğitimine katıldı, çocuklara hediyeler verdi.
Miniklere Sıfır Atık Eğitimi... mask
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14 farklı atığın ayrı ayrı depolandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, belediyeler tarafından yasal olarak yapılması zorunlu tesisler arasında yer alıyor. Küçük bir eğitim sınıfının da içinde bulunduğu tesiste Akyurt Yıldırım Beyazıt İlkokulu içerisinde yer alan ana sınıfı öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.

Yetkililer çocuklara ayrıştırılabilir ve geri dönüşebilir atıkların hangileri olduğunu anlatarak, evlerinde buna göre sınıflandırmalarını istedi. Daha sonra belirli atıklardan örnekler çocuklara verilerek, uygun atık deposunun önüne bırakmaları istendi.

Küçük yarışmanın ardından 4 dakikalık eğitim filmini izleyen çocuklara sıfır atık konusunda sorular soruldu. Eğitime katılan çocuklara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından geri dönüşüm ürünlerinden üretilen kalem ve çanta hediye edildi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimlerinin sürdüğünü belirtirken çocukların çevre konusunda iyi eğitilmeleri gerektiğini, bu tesisin Akyurt için büyük bir fırsat olduğunu, okullardan her hafta öğrencilerin tesise getirilerek eğitimlere devam edildiğini söyledi.

24 Mar 2022 - 18:49 - Belediyeler

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