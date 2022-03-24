Miniklere Sıfır Atık Eğitimi...

14 farklı atığın ayrı ayrı depolandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, belediyeler tarafından yasal olarak yapılması zorunlu tesisler arasında yer alıyor. Küçük bir eğitim sınıfının da içinde bulunduğu tesiste Akyurt Yıldırım Beyazıt İlkokulu içerisinde yer alan ana sınıfı öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.
Yetkililer çocuklara ayrıştırılabilir ve geri dönüşebilir atıkların hangileri olduğunu anlatarak, evlerinde buna göre sınıflandırmalarını istedi. Daha sonra belirli atıklardan örnekler çocuklara verilerek, uygun atık deposunun önüne bırakmaları istendi.
Küçük yarışmanın ardından 4 dakikalık eğitim filmini izleyen çocuklara sıfır atık konusunda sorular soruldu. Eğitime katılan çocuklara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından geri dönüşüm ürünlerinden üretilen kalem ve çanta hediye edildi.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimlerinin sürdüğünü belirtirken çocukların çevre konusunda iyi eğitilmeleri gerektiğini, bu tesisin Akyurt için büyük bir fırsat olduğunu, okullardan her hafta öğrencilerin tesise getirilerek eğitimlere devam edildiğini söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.