Hedef Başkent’te Silikon Vadisi Modelini Hayata Geçirmek!

Teknolojik yenilikleri yakından takip ederek kent yönetiminde katılımcılık ilkesiyle hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, BLD 4.0 projeleriyle Başkentlileri buluşturmaya ve Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirmeyi planlıyor.

Bilişim sektöründe dünya markası olmayı hedeflediklerini vurgulayan ABB Başkanı Mansur Yavaş Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde Ankara’daki teknoloji firmalarının temsilcileri, genç girişimciler ve yerli yatırımcılarla bir araya geldi. Yavaş, “Ankara’daki iş dünyasıyla, genç girişimcilerle ve öğrencilerle iş birliği yaparak, Ankara’da bilişimi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kuzey Yıldızı’ndan sonra Dikmen’de TechBridge Teknoloji Merkezini açan Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ile yaptığı iş birliğinin ardından bilişim sektöründe kendini geliştirmek isteyen girişimcilere ücretsiz hizmet veriyor.

Kent yönetiminde katılımcılığa önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara sanayisinin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak merkezler konusunda yol haritası oluşturmak için Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Tunç Batum, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Atilla Hakan Özdemir ile Başkent’teki teknoloji firmalarının temsilcileri, yerli yatırımcılar ve genç girişimcilerle bir araya geldi.

YAVAŞ: “DÜKKÂN SİZİN”

Çankaya İlkadım Mahallesi’ndeki Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda 50’ye yakın katılımcı, bilişim sektörünün gelişmesi ve Başkent’in adını dünyaya duyurmak için yapılacak ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara’nın bilişim yoluyla, sanayi ve esnafın yan yana gelmesiyle kalkınacağına inanıyorum. Ayrıca, tarım potansiyelimiz çok yüksek. Çıkan savaşlar ve doğal afetler sonrası iklim krizi ile birlikte de gıdaya erişmenin zorlaştığını da düşünürsek, hemşehrilerimizin akıllı tarım uygulamalarıyla beraber üretmesini sağlayacak projelerle tarımın artacağını düşünüyoruz.

Kuzey Yıldızı’nda bir binamız ve burası var. İnşallah Ankara’daki iş dünyasıyla, genç girişimcilerle ve öğrencilerle iş birliği yaparak, Ankara’da bilişimi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Bunun için de Bilkent Üniversitesi ile iş birliği yapıyoruz. Meclis’ten kararımızı aldık. Yönetmeliğin de çıkmasıyla birlikte yasal prosedürü yerine getirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş dünyası, organize sanayi bölgeleri, KOBİ’ler ve esnafla yan yana gelerek büyük bir konferans düşünüyoruz. Fuar yapar gibi sizleri onlarla görüştüreceğiz.”

Teknoloji Merkezi’ni kullanacak olan genç girişimcilere de seslenen Yavaş, “Bizim bilemediğimiz, ekipman desteği gibi ihtiyacınız olan konuları bildirirseniz, yardımcı oluruz. Hani dükkân sizin derler ya, sizin… Kendinizi geliştirmeniz için… Belediyenin imkânları geniş. Depolardan alınmış ama bir kere kullanılmış şeyler çıktı. Bize bildirdiğinizde birkaç gün içinde temin etmeye çalışırız” dedi.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE DÜNYAYA AÇILMA PLANI HAYATA GEÇİYOR

Toplantının amacının Başkent’te bilişimin gelişmesi ve Silikon Vadisi modeli bir planlama için yapılabilecekler olduğunu ifade eden ABB Başkan Danışmanı Utku Kaya, “Şuna inanıyorum ben belediyenin müthiş bir iş birliği içerisinde sürekli şekilde sadece yılda bir kez değil sürekli girişimcilerin fikirlerini sağlıklı test edebilmeleri için iyi bir iletişim içerisinde olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

ABB ÖNCÜLÜĞÜNDE GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan ise katılımcılara kısa bir süre içinde başlayacak ‘Akademi Ankara’ kurslarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Şu an 22 adet kurs belirledik. Sayın rektörümüzün dediği gibi üniversite mezunları İstanbul’a ya da yurtdışına gidiyor. Bizim amacımız onları burada tutmak ve kendi işlerini kurmalarını ya da sektörde bir istihdam oluşturulmasını sağlamak. Üniversiteden alınan eğitimin yanı sıra üstüne biz de daha profesyonel bir şekilde eğitip sektörde yer almalarını sağlamak istiyoruz. Bu konuda önerileriniz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yetkin bir ekibimiz var, üniversiteler de bu konuda bizi destekliyorlar. Her şekilde önerilerinize açığız.”

Toplantıda Türkiye’de en iyi üniversitelerin Ankara’da olduğunu ve beyin göçünü tersine çevirmeyi amaçladıklarını belirten Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da düşüncelerini, “En çok araştırmaların yapıldığı yer Ankara. Fakat Ankara bu öğrencileri yetiştirip İstanbul’a gönderiyor.

Şimdi bunu sayın başkanımızın desteği ile değiştirmemiz lazım. Ankara’nın bilişimde en önde yer alması gerekiyor. Bunu da yapacağımıza eminim. Gençler yetiştirerek bunları yurt dışına kaptırmadan çok iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Bu merkezlerin de Türkiye’ye ve Ankara’ya çok büyük hizmetler vereceğine inanıyorum” sözleriyle ifade ederken, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin de şöyle konuştu:

“Biz de bir şeyleri kaçırıyor olabiliriz. Sahadaki beklenti ne? Ne istiyorsunuz? Kim gelirse mutlu olursunuz? Bunları duymak istiyoruz. Burada akıllı şehir çözümleri, yaratıcı kültür enstitüleri, oyunlar olacak. Bu sektörlere öncelik vereceğiz ancak keskin kurallarımız olmayacak. Her türlü teknolojiye yer vermeyi istiyoruz. Biz bu sektöre dair seslerin Ankara’dan çıkmasını istiyoruz.”

Başkan Yavaş ve katılımcılar daha sonra Dikmen TechBridge Teknoloji Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.