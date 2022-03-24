24 Mar 2022 - 18:50- Belediyeler

Pursaklar’da Hiç Bir Şeye ‘‘Engel’’ Yok...

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Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisindeki gençler, Yaşlılar Haftası Nedeniyle Necla Kızılbağ Huzurevini ziyaret ederek yaptıkları ürünleri, büyüklerine hediye etti.
Pursaklar’da Hiç Bir Şeye ‘‘Engel’’ Yok... mask
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Sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle genç bireylere hizmet veren Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisinin özel gençleri, Yaşlılar Haftasından Necla Kızılbağ Huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.  

Yaşlıların ellerini öpüp, onlarla yakından ilgilenip, hal ve hatırlarını soran gençler, sevgi, vicdan ve vefanın engellere takılmadığı Engelliler Sosyal Tesislerinde, özenle hazırladıkları ürünleri, Necla Kızılbağ Huzurevi’nin sakinlerine hediye etti.

Duygusal bir ortamın oluştuğu Necla Kızılbağ Huzurevi’nde özel gençlerin ziyaretlerinden büyük bir memnuniyet duyan yaşlılar, kendileri için yapmış oldukları hediyeler için gençlere teşekkür etti. 

‘‘Yaşlılar Haftası dolayısıyla genç kardeşlerimizle, büyüklerimizle hoş bir sohbet ortamında buluşturduk’’

Yaşlıların, kültürel değerleri geleceğe taşıyan köprüler olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşlılar Haftası dolayısıyla genç kardeşlerimizle, büyüklerimizle hoş bir sohbet ortamında buluşturduk.

Özel gençlerimizin ve büyüklerimizin yüzlerindeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır. Onlar için yeni hizmet alanları, sosyal ve kültürel etkinlikler üretmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

24 Mar 2022 - 18:50 - Belediyeler

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