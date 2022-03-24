24 Mar 2022 - 18:51- Belediyeler

Pursaklar’da Yumurta Kabukları Sanata Dönüşüyor!

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Profesyonel eğitmenlerden aldıkları eğitimlerin ardından her yeni gün, yeni bir yeteneklerini keşfeden Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri kursiyerleri, yumurta kabuklarını büyük bir titizlikle işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.
Pursaklar’da Yumurta Kabukları Sanata Dönüşüyor! mask
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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde eğitim gören kursiyerler, yumurta kabuklarını sanata dönüştürüyor. Hayme Ana Hanım Evi ve Hüma Sultan Hanım Evi’nde ahşap boyama kursu alan öğrenciler, hayal güçlerini birbirinden farklı tekniklerle ortaya koyarak yumurta kabuklarına, estetik bir görünüm kazandırıyor. 

‘‘Kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimlerle kişisel gelişimlerine, her gün yeni bir yetenek kazandırıyor’’

Kadınların dekoratif birtakım işlemlerle, ince işçiliklerini konuşturarak yumurta kabuklarını sanata dönüştürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimiz artık farklı sanatlar öğrenmek, farklı alanlara yönelmek istiyor.

Bizlerde eğitmenlerimiz aracılığıyla farklı yetenek kurslarında eğitimler veriyoruz. Bu doğrultuda Hanım Evlerimizde eğitim gören kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimlerle kişisel gelişimlerine her gün yeni bir yetenek kazandırıyor. Yeni beceriler öğrenmek isteyen hanımlarımızı kurslarımıza davet ediyorum” dedi.

24 Mar 2022 - 18:51 - Belediyeler

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