24 Mar 2022 - 18:51- Belediyeler

Pursaklar’da Yumurta Kabukları Sanata Dönüşüyor!

Profesyonel eğitmenlerden aldıkları eğitimlerin ardından her yeni gün, yeni bir yeteneklerini keşfeden Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri kursiyerleri, yumurta kabuklarını büyük bir titizlikle işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.