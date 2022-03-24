Bala'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor!

Kıymetli Hemşehrilerim,

İlçemiz Göztepe Mahallesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Belediyemizce yürütülmekte olan Kentsel Dönüşüm projesinde hak sahipleri ile görüşmeler neticesinde riskli alanlarımızın bir an önce sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına Dönüştürülmesi için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 22 Mart 2022 tarih ve 31787 sayılı Resmi Gazetede acele kamulaştırma kararı alınmıştır.

Çok yakında Balamızda Kentsel Dönüşüm için ilk kazma vurulacak, Balamız yeniden doğacak.

Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Sn. Murat Kurum'a, Bakanlık ve Belediye personellerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kentsel Dönüşüm ilçemize hayırlı, uğurlu olsun.