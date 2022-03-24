Çankaya Geri Dönüşümde Hedefe Doğru...

Geri dönüşüm atıklarının bırakıldığı kumbaralara dışarıdan müdahalenin önüne geçmek için tasarlanan yeni atık konteynerlerinin yerleştirildiği pilot bölge olarak belirlenen Anıttepe Mahallesi’nde uygulanan proje amacına ulaşıyor. Bölgeye yerleştirilen konteynerlerde temiz atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

KULLAN, AT, GERİ KAZAN

Üzerinde kullanım yönergeleri de bulunan ambalaj atıkları konteynerlerine bırakılan atıklar dışarıdan müdahale ile alınamayacak şekilde ters kapak yapılarak tasarlandı. Yeni sistemde kağıt-karton, plastik, metal ve cam atıklarının dijital olarak verimlilik istatistikleri de takip edilebiliyor.

Anıttepe Mahallesi’ne yerleştirilen 2 bin litrelik atık konteynerlerinin deneme çalışmalarının ardından “Sıfır Atık” çalışmalarının diğer semtlerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çankaya Belediyesi ayrıca bölgedeki konutlara ve iş yerlerine bilgilendirme broşürü ile geri dönüşüm atıklarını biriktirilebilecekleri 2.000 adet geri dönüşüm poşeti dağıttı.

SORUMLULUK HEPİMİZİN

Geri dönüşümün çevreye ve nefes aldığımız gezegene karşı bir sorumluluk hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Geri dönüşüm konusunda yerel yönetimlere olduğu kadar birey olarak hepimize sorumluluk düşüyor. Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için ilçemize çok sayıda konteyner, kumbara ve kutu yerleştiriyoruz.

Yurttaşlarımızın da geri dönüşüme katkı vermesi için geri dönüşüm atıklarının biriktirilmesi ve geri kazandırılması için hassasiyet göstermelerini diliyorum. Çocuklarımıza, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimiz bu sorumluluğu almak zorundayız” diye konuştu.