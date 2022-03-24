ABB’den Ailelere Yönelik Eğitim Seminerleri!

Aralık ayına kadar devam edecek ücretsiz seminerlerde gençler, yaşlılar ve aileleri ilgilendiren birçok konuya yer verilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen insan odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi bu amaç doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı birliğiyle ücretsiz “Aile Eğitim Seminerleri”ni başlattı. Eğitimlerde sağlıklı yaşam programından anne-baba ve çocuk iletişimine, eşler arasındaki uyumdan aile içinde uyuma, çocukların ve gençlerin başarısında aile faktörünün önemine kadarbirçok konuya yer verilecek.

HEDEF KİTLE: AİLELER VE İNSAN İLİŞKİLERİ

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:12 Sıhhiye adresinde yer alan merkezde, birey ve ailelere psikolojik destek sağlanarak sağlıklı birey ve ailelerin oluşumuna katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ailelere, çocuklara gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici, danışmanlık, eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin de verildiği merkezdebaşlayan “Aile Eğitim Seminerleri” yoğun ilgi görüyor.

Seminerler merkezdeki Çocuk Meclisi Konferans Salonu’nda Psikolog Erhan Erdem’in bilgilendirme yaptığı “Madde Bağımlılığı” konulu eğitimle başlarken, bu seminerleri toplum sağlığı açısından önemsediklerini ve programları bu yönde hazırladıklarını belirten Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi Sorumlusu Psikolojik Danışman Sevgi Karabulut, şu bilgileri verdi:

“Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak eğitim seminerlerimize başladık. Her ay farklı konularla aileleri, çocukları, yaşlıları, gençleri ve yaşlı vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Farklı konularla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz seminerlerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.”

Hedef kitlesi aile ve insan ilişkileri olan seminerler ile ortak özellik ve sorunlara sahip ebeveynlerin bilgilendirilmesi, soru işaretlerinin giderilmesi, çocuklarıyla ve kendileriyle çözmekte zorlandıkları sorunlar konusunda çözüm odaklı katkı sağlanması, ebeveyn davranışları hakkında farkındalık kazandırılması ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

SEMİNERLER ARALIK AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Her ay farklı bir konuda ilgili uzmanlar tarafından yetişkinlere yönelik düzenlenecek ve aralık ayına kadar devam edecek olan seminer konuları şöyle:

-7 Nisan 2022: KANSER VE KANSER TARAMA

-20 Mayıs 2022: ERGEN SORUNLARI VE ERGENLERLE

-9 Haziran 2022: KADINA YÖNELİK ŞİDDET

-21 Temmuz 2022: SAĞLIKLI YAŞLANMA

-18 Ağustos 2022: GENÇLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ

-15 Eylül 2022: ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARIN ÖNLENMESİ

-13 Ekim 2020 GÜVENLİ ANNELİK

-17 Kasım 2022: DEPRESYONLA BAŞETME

-15 Aralık: GENEL HİJYEN