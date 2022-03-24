Sınavlara hazırlanmak, ders çalışmak ve keyifli bir ortamda okuma yapmak isteyenlerin uğrak noktaları olan Mamak’ın kütüphaneleri, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de gençlerin gözdesi haline geldi.

Yaş sınırı yok

Kütüphane Haftası’nın 58. Yıldönümüne özel olarak düzenlenecek olan fotoğraf yarışması ile gençler hünerlerini sergileyecek. En fazla 3 fotoğraf ile katılım sağlanılacak olan yarışmada, çekilmiş olan görseller ise Mamak Belediyesi Kütüphaneleri’nde olması gerekiyor.

Yaş sınırlamasının olmadığı “Kütüphanede Hayat Var” fotoğraf yarışmasına görsellerin son gönderim tarihi 29 Mart Salı günü. Başvurular, paylaşılacak olan #mamakbenimkütüphanem hashtag’i ile gönderinin altına yorum olarak kabul edilecek. Dereceye giren ve jüri tarafından beğenilen fotoğraflar, Musuki Muallim düzenlenecek olan sergi ile de görücüye çıkacak.

Yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle; Rıza Özel (TFMD başkanı),Aytekin Polatel (THKD başkanı),Osman Altınışık (TFMD başkanvekili), Derya Yetim (TFMD Başkan yrd),Adem Altan (TFMD genel sekreteri)