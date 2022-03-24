Fahrettin Altun: 'Türkiye S-400’leri Ukrayna’ya Göndersin' Önerisi Gerçekçi Değil.!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Wall Street Journal’a konuştu. Altun, Türkiye S-400’leri Ukrayna’ya göndersin önerisinin gerçekçi olmadığını söyledi. İletişim Başkanı Altun'un söz konusu makaleye cevaben yaptığı değerlendirmeler, Wall Street Journal'da yayımlandı.

The Wall Street Journal'da 18 Mart'ta çıkan makalede, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndererek atacağı adımın Ukrayna'nın acil ihtiyacını gidereceği, ayrıca ABD Patriot füze bataryalarının Türkiye'ye satılmasının ve Türkiye'nin F-35 programına tekrar dâhil edilmesinin önünü açarak ABD-Türkiye ilişkilerini onaracağı" ifade edilmişti.

İletişim Başkanı Altun, bu makaleye ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını ama Türkiye'nin son yıllarda Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Altun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararına ilişkin ABD tarafından yapılan tüm açıklamalarda, "Türkiye'nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD'nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin" görmezden gelindiğine dikkati çekti. Altun, Türkiye'nin dünyanın en tehlikeli ve istikrarsız bölgelerinden birinde yer aldığına işaret etti.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 70 yıllık NATO müttefiki ve birçok kritik bölgede istikrar sağlayıcı bir aktör olan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin, Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Ukrayna krizinin, Türkiye'nin stratejik önemini hafife alan, NATO'nun "beyin ölümü yaşadığını" iddia eden ve ulusal sınırların artık tartışma konusu olmadığını sananların yaptığı jeopolitik okumaların yanlışlığını ortaya koyduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, "Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef, NATO müttefikliğini gurur vesilesi olarak gören Türkiye, Batı'dan hak ettiği desteği görmeyi beklemektedir.

Bu ilişkiyi onarmak için sözde gayriresmî teklifler değil, güven artırıcı adımlar gerekmektedir. Söz konusu yazıdaki öneri üzerinden açıklamak gerekirse, Batı'nın bugün yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye'ye teslim etmektir" diye konuştu.