“Yaşamın İlk Bin Günü ve Geliştiren Ebeveynler Projesi” Ebeveynlere Destek Olacak!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından oluşturulan proje, Üsküdar sınırları içerisinde bebek bekleyen veya iki yaşından küçük çocuğu olan ebeveynlerin çocuk gelişimi ve bakımı konusunda bilgi ve becerilerini iyileştirerek yardımcı olmak üzere rehberlik hizmeti sunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer ve Çocuk Gelişimi bölümü öğretim görevlilerinin katılım sağladığı protokol imza töreni, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Proje bugünün değil, geleceğin projesi”

Geliştirilen projenin gelecek üzerindeki etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Eğer bu proje yaygınlaşırsa daha çok bilinç ve farkındalık oluşursa eğitim de verilir. Mesela Sağlık Bakanlığı şu anda 0-5 arasındaki çocuğun aşı takibi gibi psikososyal gelişimiyle ilgili bütün teorik bilgileri yazmış fakat uygulanamıyor.

Çünkü uygulayacak kişiler bilmiyor bunu, eğitimli değiller. Bu da demek oluyor ki bu konuda emek verilmiş, yazılmış ama sadece teorik olarak çalışılmış. Onların güncel ve pratik hale getirilmesi, anne-çocuk sağlığı ile ilgili konularda kullanılması lazım. ‘Yaşamın İlk Bin Günü ve Geliştiren Ebeveynler Projesi’ bu konu hakkında ciddi şekilde somut bilgi, veri üretecek.

Çocuk sağlık politikasını belirleyenler, bu verilere göre şekil alacak. Önümüzdeki 10 yıl bu genel olacak. Öyle gözüküyor. Aslında bu proje bugünün projesi değil, geleceğin projesi. Hocalarımıza bu revizyon ve gösterdikleri emek için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kaymakam Demiryürek: “Üsküdar Üniversitesi, projeleri disiplin içerisinde yürütme noktasında bize çok kıymetli katkılar sağlıyor”

Üsküdar Üniversitesi ve Üsküdar Kaymakamlığı iş birliğiyle yapılan çalışmalara dair duyduğu memnuniyetini dile getiren Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek,“Yeniden yapacağımız bir iş birliğinin başlangıcında ben de bu güzel ekiple beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üsküdar Üniversitesi ile bizim gerçekten sıkı bir saha birlikteliğimiz var.

Sahada geçmiş yıllarda beraber yürüttüğümüz veya hali hazırda yürütmekte olduğumuz projeler var. Siz ve kıymetli hocalarınız sağ olun. Biz üniversite ve üniversiteler üzerinde yapılan çalışmaları önemsiyor, çok kıymetli buluyoruz. Üniversiteler, saha körlüğü dediğimiz aynı işi yapan insanların bir müddet sonra yaptıkları işteki eksiklikleri, noksanlıkları, hatalı işleri tespit ederek tuzağına düşmemeleri için en önemli yollardan bir tanesi.

Bilimsel kuruluşların rehberliği, onların yol göstericiliği önünüze bir kılavuz olarak kaldı. Üsküdar Üniversitesi de sağ olsun bu anlam da hakikaten hem işini iyi yapma noktasında istekli hem de projeleri disiplin içerisinde yürütme noktasında bize çok kıymetli katkılar sağlıyor.” dedi.

Prof. Dr. Nurper Ülküer: “Başka illere ve ilçelere de gitme niyetimiz var, yolumuz uzun”

Projenin sunumunu gerçekleştirerek çalışmalara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Üsküdar Üniversitesi ve Çocuk Gelişimi Bölümü için çok heyecanlı bir gün bugün. Bize hep çok değer veren sayın rektörümüzün istediği gibi bir projeyi başlatabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ilk değildi aslında başka küçük projelerimiz de vardı ama bu da çok uzun soluklu bir projenin, bir çalışmanın ilk adımı diye düşünüyorum.

Bu proje, Haziran ayına kadar sürecek bir çalışma ama buradan alacağımız deneyimler ve geri dönüşler ile sadece 4 Aile Sağlık merkezinde değil belki Üsküdar ilçesindeki tüm Aile Sağlık merkezlerinde hatta Sağlıklı Hayat merkezlerinde de uygulayabileceğimiz bir proje olacağını düşünüyoruz. Başka illere ve ilçelere de gitme niyetimiz var, yolumuz uzun.” dedi.

Prof. Dr. Nurper Ülküer: “İlk bin gün, yaşamın en önemli dönemi”

Projede fikrin oluşturulma süreci ve temel alınan düşüncelere dikkat çeken Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Ben konuşmaya projenin logosundan başlamak istiyorum. Projeye GE-Bİ Geliştiren Ebeveynler diye bir isim verdik. Peki, neden böyle bir isim verdik? Gelişim bil diyoruz. Yaşamın İlk Bin Günü ve Geliştiren Ebeveynler Projesi doğum öncesinden başlayarak ikinci yılına kadarki olan ilk bin gün, yaşamın en önemli dönemi.

Bu dönemde ebeveynlerle bebekler arasındaki ilişkinin daha sağlıklı, daha geliştiren bir süreç olması için neler yapılması gerektiğini, burada çocuk gelişimciler olarak bizim ne yapmamız gerektiğini sorgulayarak ‘anne babalara hizmet verenlere, birinci dereceden bakım verenlere nasıl destek sağlayabiliriz?’ diye düşünerek oluşturulan bir proje bu.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin: “Hem bilim hem de eğitim adına çok yararlı bir proje olacak”

Projeye gösterilen ilgi ve destekler için teşekkürlerini dile getiren Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, “Tüm dünyada olduğu gibi üniversitelerde üretilen bilgiler, ortaya çıkan patentlerin ve araştırmaların hepsinde temel amacımız bunu toplumla, sanayiyle paylaşmaktır. Rektörümüzden de destek aldığımız bu ortak proje için teşekkür ediyorum. Hem bilim hem de eğitim adına çok yaralı bir proje olacak diye düşünüyorum.” dedi.

Dr. Yusuf Taşçı: “Bu projeye ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz”

Üsküdar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Taşçı, “Rutin olarak bir ebeveynin hasta olduğunda başvurduğu ilk kurum İlçe Sağlık Müdürlükleri. Bu nedenle en ulaşılabilir olması gereken kurum bunlar. Sadece boy kilo ölçümü için bile bu kurumlara geliniyor. Bu nedenle de bu projede olmaktan çok mutluyuz.

Doğancı ve Zeynep Kamil Aile Sağlık merkezlerini bu projenin içine katıyoruz. Tabi bu daha bir başlangıç. Hedefimiz bu projeyi tüm hastanelerde yaygınlaştırmak olacak. Biz bu projeye ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben bu projenin içinde olan herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.